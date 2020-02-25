Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul trafiğini kilitleyen yangın

trafiğini kilitleyen

Karayolu'nda hafif ticari otomobil alev alev yandı. nedeniyle istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.2.2020 09:19 ABONE OL
İstanbul trafiğini kilitleyen yangın

D-100 Karayolu Küçükyalı mevkii Edirne istikametinde hafif ticari araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler aracı sararken araçtakiler kendilerini dışarı attı.

TRAFİK KİLİTLENDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alarak trafiği durdurdu. İtfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Bir görgü tanığı, "Araçtan alevler yükselmeye başladı. İtfaiyeye haber verdik. Trafik yoğunluğu yaşandı" dedi.

Yanan aracın söndürülmesi ve çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EDİRNE NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul trafiğini kilitleyen yangın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN