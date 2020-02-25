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'da akılalmaz olay! Sınavdan önce bayiden aldığı su alkol çıkınca...

Büyükçekmece’de Genel Yetenek Sınavı’na girmek için Tekel bayiinden aldığı su şişesinde rakı çıkan ilköğretim öğrencisi İ.M.O’nun, girdiği sınavı geçemediği öğrenildi. Torununu sınava götüren dedesi Hayrettin Avcu, “Hâlâ olayı hatırlıyor. Geçenlerde kantinin önünde aynı suları görünce, ‘Dede bunlarda da içki olabilir mi?’ diye sordu” ifadelerini kullandı. Aile, Tekel bayisi sahibi M.T.’ye tazminat davası açıyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.2.2020 10:04 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 10:20 ABONE OL
İstanbul'da akılalmaz olay! Sınavdan önce bayiden aldığı su alkol çıkınca...

İstanbul Büyükçekmece'de geçtiğimiz yıl üstün zekalı öğrencilerin katıldığı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) genel yetenek sınavına ilköğretim ikinci sınıf öğrencisi İ.M.O (9) da katıldı. Sınavı gireceği okula giden küçük kıza dedesi Hayrettin Avcu, bir Tekel bayiinden tanınmış bir markaya ait pet şişede su aldı.

MİDESİ BULANDI

Sınavı olacağı sınıfa giren küçük kız M., hiç açılmamış olan sudan bir yudum aldı. Ağzına gelen keskin tadın ardından midesi bulanan ve tüküren küçük kızı, görevli öğretmen dışarıya çıkardı. Öğretmen, dede Hayrettin Avcu'ya 'Bu çocuğa ne verdin' dedi. Dede ise Tekel'den su aldığını belirtti. Ancak suyu kokladıklarında anason kokusu geldi. Şişenin içindekinin su değil rakı olduğunu öğrenen dede Avcu, Tekel bayii hakkında şikâyetçi oldu.

TAZMİNAT DAVASI AÇACAK

Şikâyet üzerine söz konusu işyerine giden polis ekipleri, işletmede üç adet 0.5 lt su şişesi içinde alkol kokulu, şeffaf görünümlü sıvı madde tespit etti. Ürünler analizleri yapılmak üzere alınarak İstanbul İl Gıda Kontrol Laboratuvarı'na gönderildi. Üç su şişesinde yapılan numune analiz sonucunda tersiyer butil alkol bulundu. Aile, söz konusu Tekel bayiinden şikâyetçi olurken avukat Mehmet Ali Akşahin, dava süreci ile ilgili, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet ve TCK'nın 187'nci maddesine göre 'kişilerin hayatını riske sokacak şekilde ilaç üretme'den hakkında işlem yapıldı. Şu anda savcılık soruşturması devam ediyor. M.'nin ailesi de bir yandan tazminat davası açacak. Süreç bu şekilde ilerleyecek" ifadelerini kullandı.

'PSİKOLOJİSİ BOZULDU'

Ayrıca küçük kızın psikolojisi bozulduğu için sınavı geçemediği öğrenilirken, dedesi Hayrettin Avcu ise Milliyet'e şunları söyledi: "Sınavı geçemediğini öğrendiğinde psikolojisi bozuldu. Bayağı bir sıkıntı çektik. Yeniden BİLSEM sınavına girdi. O sınavı da kazanamadı. Hala olayı hatırlıyor. Geçenlerde girdiği BİLSEM sınavında kantinin önünde aynı suları görünce 'Dede bak, bunlarda da içki olabilir mi?' dedi. Nerede suları görse sıkıntı çekiyoruz. Güveni kayboldu. İlk sınava girdi olayı yaşadık. İkinci sınava girmek istemedi. Zorla sınava soktuk. Şimdi bayiye tazminat davası açıyoruz. Bu işin peşini bırakmayacağım."

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İstanbul'da akılalmaz olay! Sınavdan önce bayiden aldığı su alkol çıkınca...
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