‘Kim Milyoner Olmak İster’ kuyruğu

atv'nin "Kim Milyoner Olmak İster" isimli yarışma programının Antalya seçmeleri Akdeniz Üniversitesi'nde start aldı. Sabah erken saatlerde seçmelerin yapıldığı Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı binası önünde uzun kuyruklar oluşturan yarışmacı adaylarının heyecanları dikkat çekti. Özellikle üniversite öğrencileri yarışmaya yoğun ilgi gösterdi.Türkiye'de yaklaşık 9 yıldır devam eden başka bir bilgi yarışmasının olmadığını söyleyen atv'nin Program Koordinatörü Atila Irgılata, "4 milyonun üzerinde bir internet başvurusu var. Bu bir süreç. İlk mülakat, ikinci mülakat, yazılı sınav... Bunlar hep başvurmak isteyen yarışmacı adaylarına külfet oluşturuyor. Biz de bu doğrultuda illeri gezmeye başladık. Türkiye'de şehir şehir dolaşıyoruz" dedi. Türkiye'de tüm bölgelere gitmeyi hedeflediklerini belirten Irgılata, Antalya'nın bu doğrultuda 10'uncu şehir olduğunu ifade etti ve mümkün olduğu kadar her ay birkaç kente gitmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Yarışma kapsamında 9 yıllık süre zarfında 50 milyon ödül dağıtıldığını belirten Irgılata, "Bizim için önemli olan samimiyet. Beklentimiz halkımızın ilgi göstererek samimiyetiyle bizleri inandırması ve seçilmesini istiyoruz" dedi. Yarışmaya başvurmak için uzun kuyruk oluşturan öğrencilerin hayallerini büyük ödül süslüyor. Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Hikmet Mıdık (19) katılmayı çok istediğini belirtti. Seçilmesi durumunda hedefinin büyük ödül olduğunu söyleyen Mıdık, "Bu parayı kazanmam durumunda yarısını hayır kurumlarına veririm. Yarısını ise ailemin daha rahat yaşaması için harcarım" dedi. Bir başka üniversite öğrencisi Gökhan Çakmak ise daha önce internetten başvurduğu fakat katılamadığını söyledi. Çakmak, "Şans ayağımıza geldi. İnşallah bu sefer seçilirim" diye konuştu.

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