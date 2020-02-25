Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Konya'da hastaneden kaçan kişide koronavirüs bulgusuna rastlanılmadı

'da hastaneden kaçan kişide bulgusuna rastlanılmadı

'da 'ne giderek yakın tarihte 'den  geldiğini belirtip ardından tedavi olmadan hastaneden ayrılan ismi açıklanmayan 35-40 yaşlarında bir erkek, '' şüphesiyle polis tarafından yakalanıp, hastaneye getirildi. Yapılan ilk muayesinde 'koronavirüs' şüphesine ait bir bulguya rastlanılmayan kişi, tedbir amaçlı izolasyonlu odaya alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.2.2020 20:07 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 20:21 ABONE OL
Konya'da hastaneden kaçan kişide koronavirüs bulgusuna rastlanılmadı

Bugün, Meram Tıp Fakültesi'ne ağzında maskeyle gelen bir kişi, yakın tarihte Güney Kore'den geldiğini boğazından rahatsız olduğunu, son günlerde de 'koronavirüs' salgını nedeniyle muayene olmak istediğini belirtti. Hasta kayıt işlemleri için nüfus cüzdanı istenince, aracından kimliğini getirmek istediğini belirtip hastaneden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

Son dakika haberi: Canan Karatay corona virüsüne karşı kelle paçayı önerdi; ayak ve kelle satışları patladı!

Olay kamuoyu tarafından duyulup kentte 'koronavirüs' paniğine neden oldu. Bunun üzerine hareket geçen polis, güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkıp, hastaneye geri gelmeyen kişiyi buldu.
Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen ismi açıklanmayan kişinin enfeksiyon uzmanları tarafından yapılan ilk muayesinde 'koronavirüs' şüphesine ait bir bulguya rastlanmadı. Yakın tarihde Güney Kore'den geldiği için tedbir amaçlı 'izolasyonlu' odaya alındı. Yapılacak tetkiklerin ardından durumunun netlik kazanacağı öğrenildi.

Koronavirüs’ten korunmak için 10 öneri

Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tevfik Küçükkartarlar da, kentte endişe yaratan olayla ilgili, ''Bizim hastanemize başvurmuş, tanısı konulmuş koronavirüs şüphesi olan vaka yok. Olsa zaten bu durumları Sağlık Bakanlığı'na bildiriyoruz. Sadece bazı hastalar acil servise gelirken maske takarak geliyor. Bu şekilde maske takarak hastanemize gelen bir Türk vatandaşı olan kişi, bu şekilde maskeli olduğu için korku ile karşılanmış. Ateşli değil. Boğaz ağrısı ve maske var yüzünde. Maskeyi niye taktığını bilen yok. Etrafta koronavirüslü diye endişe olmuş. Hastanemizde de karantina altına alınan personelimiz de yok. ''dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Konya'da hastaneden kaçan kişide koronavirüs bulgusuna rastlanılmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN