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'den son dakika ve sağanak yağış uyarısı! O bölgelerde yaşayanlar dikkat

Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin son dakika ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Hafta ortası itibarı ile gerek işlerine, gerekse okullarına gidecek olan milyonlarca vatandaş 'Bugün hava durumu nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden duyuran MGM, Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağını duyururken, diğer bölgelerde önemli bir değişilik olmayacağı belirtti. Meteoroloji ayrıca, Batı Karadeniz'in iç kesimleri,Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu için sağanak yağış uyarısında bulundu. Kurum, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri için çığ tehlikesine dikkat çekerek vatandaşların tedbirli olmasını da istedi. İşte, 25 Şubat 2020 Salı gününe ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminleri...

Giriş Tarihi: 25.2.2020 07:27 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 07:28 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! O bölgelerde yaşayanlar dikkat

O bölgelerde yaşayanlar dikkat! Genel Müdürlüğü'nden yurt genelinde birçok ili ilgilendiren son dakika ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Şubat ayının sonlarına gelinirken sıcaklıklar da mevsim normallerine yaklaşıyor. Batı illerinde parçalı bulutlu hava ile kuru soğuk etkisini gösterirken İç Anadolu ve Doğu illerinde ise kar yağışı etkisini hissettiriyor. Bu doğrultuda, milyonlarca vatandaş tarafından 'Bugün hava durumu nasıl olacak?' sorusunun yanıtı da oldukça merak ediliyor. Gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini duyuran MGM, sıcaklıkların Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağını bildirdi. Kurum ayrıca, Batı Karadeniz'in iç kesimleri,Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu için yağış uyarısında bulunarak vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 25 ŞUBAT

Haberimizden, 25 Şubat 2020 Salı gününe ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerini görüntüleyebilir; il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! O bölgelerde yaşayanlar dikkat
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