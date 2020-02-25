Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! O bölgelerde yaşayanlar dikkat

O bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt genelinde birçok ili ilgilendiren son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Şubat ayının sonlarına gelinirken sıcaklıklar da mevsim normallerine yaklaşıyor. Batı illerinde parçalı bulutlu hava ile kuru soğuk etkisini gösterirken İç Anadolu ve Doğu illerinde ise kar yağışı etkisini hissettiriyor. Bu doğrultuda, milyonlarca vatandaş tarafından 'Bugün hava durumu nasıl olacak?' sorusunun yanıtı da oldukça merak ediliyor. Gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini duyuran MGM, sıcaklıkların Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağını bildirdi. Kurum ayrıca, Batı Karadeniz'in iç kesimleri,Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu için yağış uyarısında bulunarak vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 25 ŞUBAT

Haberimizden, 25 Şubat 2020 Salı gününe ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerini görüntüleyebilir; il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.