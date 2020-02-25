PEREJA’nın patronuna veda

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İstanbul'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden işadamı Özer Sezer Susesi (66), Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı. PEREJA İleri Kimya Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Susesi için Eski Cami'de düzenlenen cenaze törenine ailesinin yanı sıra, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim ve dostları katıldı. Susesi ailesinin baş sağlığı dileklerini kabul etmesinin ardından ikindi namazını müteakip Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm cenaze namazını kıldırdı. Cenaze namazının ardından Susesi, Yeniimaret Bademlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.Özer Sezer Susesi, İstanbul Raffles Otel'de PEREJA İleri Kimya Sanayi A.Ş.'nin veliahtı oğlu Anıl Susesi ile Fatma Girik'in torunu Ecem Fatma Girik'in dünya evine girdiği düğün sırasında kalp krizi geçirerek 66 yaşında hayatını kaybetmişti.