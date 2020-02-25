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kokuyu aldı, operasyon yapıldı: İmalathane ortaya çıktı

'te bir memurunun dikkati, imalathanesinin ortaya çıkarılmasını sağladı. Yoğun kokusu üzerine başlatılan operasyonda, imalathanede bulunan Suriye uyruklu Samir F. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 412 şişe satışa hazır sahte içki, 500 litre alkol, 700 boş şişe ile çok miktarda üretim malzemesi ele geçirildi. İncelemelerde polis ekipleri bir çöp kutusunun içerisinde siyah poşetlere koyulmuş satışa hazır sevkiyat bekleyen içki şişeleri bulundu.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.2.2020 20:51 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 20:57 ABONE OL
Polis kokuyu aldı, operasyon yapıldı: İmalathane ortaya çıktı

Fatih Mevlanakapı Mahallesi Hacı Evliya Cami Sokak'ta bir olayı takip den polis memuru, bir adresten yoğun alkol kokusu aldı. Kokuyu takip eden polis memuru, sahte içki imalathanesine ulaştı.

Polis memurunun amirlerine durumu bildirmesi üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri söz konusu imalathaneye bir operasyon düzenledi.

500 LİTRE ETONOL, METANOL ALKOL VE ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda imalathanede bulunan Suriye uyruklu Samir F. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 412 şişe satışa hazır sahte içki, 500 litre etanol metanol alkol, 700 boş şişe ile çok miktarda üretim malzemesi ele geçirildi.



ÇÖP KUTUSUNDAN SAHTE ALKOL SEVKİYATI
Sahte içki imalathanesinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, şüphelinin alkolü nasıl getirdiği, ürettiği ve hazırladıktan sonra nasıl sevkiyat yaptığı konusu üzerinde çalışma yaptı. İncelemelerde polis ekipleri bir çöp kutusunun içerisinde siyah poşetlere koyulmuş satışa hazır sevkiyat edilmeye bekleyen alkol ele geçirdi.
Polisin konuya ilişkin çalışması devam ediyor.

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Polis kokuyu aldı, operasyon yapıldı: İmalathane ortaya çıktı
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