Rabbi Yessir Duası okunuşu ve anlamı! Rabbi Yessir Duası Türkçe meali

Allah'ın sonsuz merhametine sığınarak ve ondan yardım dilemek amacıyla bu duayı okuyanlara ferahlık ve manevi rahatlık veren bir duadır. Bir işe başlamadan önce işleri kolaylaştırmak için, daha hayırlı bir iş için okunmaktadır. üce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de geçen bir dua olarak bilinmektedir. Ancak bu dua Kur'an'da geçen bir sure veya ayet değildir. Rabbi Yessir Duası okunuşu ve anlamı da arama motoru üzerinde oldukça araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Rabbi Yessir duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı!

Rabbi Yessir Ne Demek?

İşlerimize başlamadan önce Yüce Allah'tan yardım dilemek amacıyla okuduğumuz Rabbi Yessir Duası, kelime olarak ''Rabbim kolaylaştır'' anlamına gelmektedir. Vela tuassir ise 'zorlaştırma' anlamını taşımaktadır.



Rabbi Yessir Duası Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

Rabbi Yessir ve la tüasir

Sehlil Aleyna bi fadlike ye müyessir

Rabbi zidne ilmen ve fehmen nafian

Ve temmim bil hayri

Rabbi Yessir Duası Türkçe Anlamı

Allah'ım senin sonsuz merhametin ve yardımın olmadan ben bu işi yapamam. Allah'ım bütün hayırlı işlerimi zorlaştırma, kolaylaştır, ilmimi artırarak yaptığım işleri bana ve çevreme faydalı kıl, ve işlerimi en hayırlı şekilde sonuçlandır.

Kelime Anlamları

"Rabbi yessir" ; Rabbim kolaylaştır anlamına gelir.

"Vela tuassir" ; Zorlaştırma anlamına gelir.

"Rabbi temmim bil hayr" ; Rabbim hayırla sonuçlandır. Anlamına gelir.