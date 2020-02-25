Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Rabbi Yessir Duası okunuşu ve anlamı! Rabbi Yessir Duası Türkçe meali

Duası okunuşu ve anlamı! Türkçe meali

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de geçen bir dua olarak bilinmektedir. Ancak bu dua Kur’an’da geçen bir sure veya ayet değildir. Günümüzde herhangi bir işe başlamadan önce bu duayı okuyan birçok kişi bulunmaktadır. Yüce Allah’ın sonsuz merhametini ve yardımını bu duayı okuyarak isteyenlere ferahlık ve manevi rahatlık verir. Duası okumak, ezberlemek, anlamı öğrenmek veya fazileti ile ilgili bilgi edinmem isteyen kişiler de doğru yerdeler. Aşssğıdan Arapça okunu ve Türkçe meali seçeneklerine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 25.2.2020 15:52 ABONE OL
Rabbi Yessir Duası okunuşu ve anlamı! Rabbi Yessir Duası Türkçe meali

Allah'ın sonsuz merhametine sığınarak ve ondan yardım dilemek amacıyla bu duayı okuyanlara ferahlık ve manevi rahatlık veren bir duadır. Bir işe başlamadan önce işleri kolaylaştırmak için, daha hayırlı bir iş için okunmaktadır. üce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de geçen bir dua olarak bilinmektedir. Ancak bu dua Kur'an'da geçen bir sure veya ayet değildir. Rabbi Yessir Duası okunuşu ve anlamı da arama motoru üzerinde oldukça araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Rabbi Yessir duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı!

Rabbi Yessir Ne Demek?

İşlerimize başlamadan önce Yüce Allah'tan yardım dilemek amacıyla okuduğumuz Rabbi Yessir Duası, kelime olarak ''Rabbim kolaylaştır'' anlamına gelmektedir. Vela tuassir ise 'zorlaştırma' anlamını taşımaktadır.

Rabbi Yessir Duası Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim
Rabbi Yessir ve la tüasir
Sehlil Aleyna bi fadlike ye müyessir
Rabbi zidne ilmen ve fehmen nafian
Ve temmim bil hayri

Rabbi Yessir Duası Türkçe Anlamı

Allah'ım senin sonsuz merhametin ve yardımın olmadan ben bu işi yapamam. Allah'ım bütün hayırlı işlerimi zorlaştırma, kolaylaştır, ilmimi artırarak yaptığım işleri bana ve çevreme faydalı kıl, ve işlerimi en hayırlı şekilde sonuçlandır.

Kelime Anlamları

"Rabbi yessir" ; Rabbim kolaylaştır anlamına gelir.
"Vela tuassir" ; Zorlaştırma anlamına gelir.
"Rabbi temmim bil hayr" ; Rabbim hayırla sonuçlandır. Anlamına gelir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rabbi Yessir Duası okunuşu ve anlamı! Rabbi Yessir Duası Türkçe meali
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN