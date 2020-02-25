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Mübarek ne zaman? Üç aylar başladı mı regaip kandili tarihi hangi gün?

İslam âlemi için çok değerli gecelerden birine daha yaklaşmak üzereyiz. , bu yılda dualar ve ibadetler ile geçirilecek. Akşam saatlerinde camiler dolup taşacak, eller semaya yükselecek. Bu önemli günü sabırsızlıkla bekleyen vatandaşlar ‘’Regaip Kandili ne zaman’’ sorusunun cevabını da araştırmaya başladı. 2020 Regaip Kandili tarihi en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden yayımladığı dini günler takvimine göre Regaip Kandili ne zaman ve hangi gün kutlanacak?

Giriş Tarihi: 25.2.2020 08:19 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 08:20 ABONE OL
Mübarek Regaip Kandili ne zaman? Üç aylar başladı mı regaip kandili tarihi hangi gün?

İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden dini günler takvimi yayınlandı. 2020 tarihi de belli oldu. İslam âleminin heyecanla beklediği bu önemli gün için geri sayım başladı. Camilerin dolup taşacağı ve ellerin semaya yükseleceği mübarek gecenin tarihini merak eden kişiler ''Regaip Kandil ne zaman'' sorusunun yanıtı için doğru yerdeler. 2020 Regaip Kandili ne zaman ve hangi güne denk geliyor? İşte Regaip Kandili tarihi ne zaman sorusunun cevabı!

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN KUTLANACAK?

İslam âleminin heyecanla beklediği bir önemli güne daha sayılı günler kaldı. Mübarek günü heyecanla bekleyen kişiler Diyanet'in dini günler takvimine göre Regaip Kandili tarihini araştırıyor.

İşte Regaip Kandili tarihi ve dini günler takvimi;

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