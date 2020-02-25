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ne zaman ve hangi güne denk geliyor? 2020 ile Regaip Kandili tarihi ne zaman?

Müslüman âlemi çok değer verdiği üç aylara bugün kavuştu. Üç aylar başlangıcı ile birlikte 2020 tarihi merak konusu oldu. İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden yayınlanan kandil tarihleri ile dini günler listesine bu başlık altından da ulaşabilirsiniz. Camilerin dolup taşacağı ve ellerin semaya yükseleceği bu önemli geceyi sabırsızlıkla bekleyen birçok vatandaş ‘’Regaip Kandili ne zaman’’ sorusunun cevabını araştırıyor. Diyanet’in dini günler takvimine göre Regaip Kandili ne zaman ve hangi güne denk geliyor? İşte Regaip Kandili tarihi!

Giriş Tarihi: 25.2.2020 11:44 ABONE OL
Regaip Kandili ne zaman ve hangi güne denk geliyor? 2020 Diyanet ile Regaip Kandili tarihi ne zaman?

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği bir mübarek gün daha geldi, çattı. Üç ayların başlamasının ardından bu yılın ilk kandili için de geri sayım başladı. İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan kandil tarihleri listesi ile 2020 tarihi de daha önce belli olmuştu. ''Regaip Kandili ne zaman'' sorusunun cevabı sabah saatlerinden itibaren en çok araştırılan konuların başında yerini aldı. Peki, Diyanet ile Regaip Kandili ne zaman ve hangi gün idrak edilecek? İşte 2020 Regaip Kandili tarihi!

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN VE HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinden kandil günleri ve tüm dini günler takvimini daha önce yayınlamıştı. Bu takvim ile Regaip Kandili tarihi de belli oldu.

İşte detaylar;

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Regaip Kandili ne zaman ve hangi güne denk geliyor? 2020 Diyanet ile Regaip Kandili tarihi ne zaman?
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