Sıraları boş kalan öğrenciler dua ve güllerle anıldı

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından açılışları 3 hafta ertelenen okullarda, ikinci yarı yıl dün sabah başladı. Depremde hayatını kaybeden Miraç Ali Aslan (7) ile Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek apartmanında annesi Ayşe Civelek ile birlikte hayatını kaybeden Muhammet Salih Civelek (9) ve Sena Nur Demir'in (15) okullarında duygusal anlar yaşandı. Öğrencilerin boş kalan masalarına fotoğrafları ve çiçekler konuldu.Muhammet Salih'in öğrenim gördüğü, Sürsürü mahallesindeki Vali Lütfullah Bilgin İlkokulu'nda düzenlenen törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Veyzi Gürtürk, eğitim dönemi boyunca deprem tatbikatları yapılacağını ve öğrencilerin deprem konusunda eğitileceğini belirterek, öğrencilerden de bu tatbikatlarda, öğretmenlerinin kendilerine öğrettiği şekilde hareket etmelerini istedi. Sınıf Öğretmeni Ahmet Çelik'te Salih'in örnek bir öğrenci olduğunu belirterek, "Arkadaşları Salih'le oturmak için benden sürekli istekte bulunuyorlardı. Başarının yanında her açıdan örnek bir öğrencimizdi" dedi.Salih'in arkadaşlarından Tuğrul Perilioğlu, "Sınavlarda birinci olurdu. En sevdiğim arkadaşım öldü" derken, Hamza Fırat ise, "Salih benim en iyi arkadaşlarımdan biriydi. Çok başarılı ve çalışkandı" dedi. Miraç Can Dişli'nin Aziz Gül Ortaokulu 8 -G sınıfındaki arkadaşlarından Emine Karataş; "Miraç'ı çok seviyorduk. Sınıfımızda 3 Miraç vardı, şimdi 2 tane var. Çok üzgünüz" dedi. Sena Nur Demir'in sınıf arkadaşı Tuba Pehlivan, " Ölüm haberini alınca çok üzüldüm. Aramızda olabilirdi. Ama şimdi yok" dedi.Elazığ'da 435'i devlet, 80'i özel 515 okulda 8895 öğretmen ile 126276 öğrenci ders başı yaptı. 14'ü ağır hasarlı 37 okuldaki 11 bine yakın öğrenci en yakın diğer okullara yerleştirildi. Depremde hayatını kaybeden 37 kişiden Muhammet Salih Civelek, Miraç Ali Aslan ve Salih İnce ilkokul, Miraç Can Dişli, Ömer Asif Elidar ve Onur Yıldız ortaokul, Sena Nur Demir de lise öğrencisiydi.

ELAZIĞ NAMAZ VAKİTLERİ