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Haberi: Atakan'la ilgili skandal paylaşımların ardından flaş karar! Sosyal medyanın gündemine oturmuştu...

Türkiye’nin konuştuğu çocuk ile ilgili skandal ifadeler kullanan ve çocuk istismarını savunan Erkan Naldemirci, Özyeğin Üniversitesi’ndeki işinden kovuldu. Özyeğin Üniversitesi’nde Ulaştırma Görevlisi olarak çalışan Erkan Naldemirci, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda çocuk istismarını savunan ifadeler kullanıp Atakan’ı hedef göstermişti. Sosyal medyada o paylaşımlara tepki çığ gibi büyürken, Özyeğin Üniversitesi’nden de konuyla ilgili açıklama geldi. İşte haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 25.2.2020 15:32 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 15:46 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Atakan'la ilgili skandal paylaşımların ardından flaş karar! Sosyal medyanın gündemine oturmuştu...

Bir kitapçıda ortaya çıkan videosu ile Türkiye'nin gündemine oturan ile ilgili skandal paylaşımlarda bulunan Erkan Naldemirci hakkında haberi geldi.

ÇOCUK İSTİSMARINI SAVUNDU, ATAKAN'I HEDEF GÖSTERDİ

Özyeğin Üniversitesi'nde ulaşım destek elemanı olarak çalışan Erkan Naldemirci, Facebook üzerinden Atakan Kayalar hakkında söylediği sözlerden sonra üniversitedeki işinden atıldı. Çocuk istismarını savunan Erkan Naldemirci, sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.

Konuyla ilgili Özyeğin Üniversitesi'nden açıklama gelirken, Erkan Naldemirci'nin o paylaşımları mide bulandırdı...

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Son Dakika Haberi: Atakan'la ilgili skandal paylaşımların ardından flaş karar! Sosyal medyanın gündemine oturmuştu...
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