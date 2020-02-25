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Son Dakika Haberi: 'ta feci ölüm! Scooter süren genç çocuğa araba çarptı...

Son dönemde yaygın bir şekilde kullanılan elektrikli scooter bir kişinin ölümüne neden oldu. 'tan gelen son dakika bilgilerine göre elektrikli scooter süren 17 yaşındaki isimli kişiye otomobil çarptı. Araba çarptıktan sonra 30 metre sürüklenen Okan Yıldız tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. sonrası araç sürücüsü gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Okan Yıldız'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.2.2020 01:43 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Beşiktaş'ta feci ölüm! Scooter süren genç çocuğa araba çarptı...

İstanbul'da son dönemde yaygınlaşan ve herkesin kiralayarak kullanabildiği elektrikli scooter bir kişinin ölümüne neden oldu. Beşiktaş'ta elektrikli scooter kiralayan 17 yaşındaki Okan Yıldız'a Sanayi Mahallesi Üstü Geçiti'nde otomobil çarptı.

Beşiktaş'ta elektrikli scooter kiralayan Okan Yıldız, Beşiktaş İstikametinden Sarıyer İstikametine doğru seyir halindeyken Sanayi üst geçitte 34 AJ 7387 plakalı lüks otomobil çarptı.



30 METRE SÜRÜKLENEN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
Saat 23.30 sıralarında meydana gelen kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından 30 metre sürüklenen Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazanın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobilin sürücüsü emniyete götürüldü. Hayatını kaybeden Yıldız'ın cansız bedeni Kağıthane Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

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