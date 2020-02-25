Son Dakika Haberi: Güleda Cankel’in katili Zafer Pehlivan’dan mahkemede kan donduran sözler! ‘Bıçağı girmesi için…’

Isparta'da bir apartta ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen Güleda Cankel cinayetiyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 18 Kasım tarihinde yaşanan olay tüm Türkiye'nin gündemine oturmuş ve uzunca bir süre konuşulmuştu. Güleda Cankel'in katili Zafer Pehlivan ise cinayetten 3 saat sonra polis merkezine gidip teslim olmuştu. Hayatta kalmak için 17 saat mücadele verdiği ortaya çıkan talihsiz kızın, eski erkek arkadaşının elinden 3 kez kaçmaya çalıştığı ortaya çıkmıştı. Güleda Cankel cinayetiyle ilgili davanın görülmesine bugün başlanırken, katil zanlısı Pehlivan hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Mahkemedeki ilk ifadesi ortaya çıkan Zafer Pehlivan'ın o sözleri adeta kan dondurdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

GÜLEDA CANKEL'İN KATİLİ ZAFER PEHLİVAN'DAN MAHKEMEDE KORKUNÇ SÖZLER!

Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldüren eski erkek arkadaşının yargılanmasına başlandı. Zafer Pehlivan, mahkemede cinayet gününde yaşanan olayları anlattı…