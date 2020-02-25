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Haberi: Güleda Cankel’in katili ’dan mahkemede kan donduran sözler! ‘Bıçağı girmesi için…’

Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından 18 Kasım tarihinde kalbinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Türkiye’nin gündemine oturan bu cinayet uzunca bir süre konuşulmuş, katil zanlısı Zafer Pehlivan ise cinayetten 3 saat sonra polis merkezine gidip teslim olmuştu. Olayın ardından üniversiteli Güleda’nın hayatta kalmak için 17 saat mücadele verdiği ve bu sürede Zafer Pehlivan’ın elinden kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı. Güleda Cankel cinayetiyle ilgili davanın görülmesine ise bugün başlandı. Cankel'in katil zanlısı Pehlivan hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Sanık Zafer Pehlivan bugün duruşmadaki ilk savunmasını verirken, cinayet ile ilgili korkunç sözlerde bulundu. İşte haberinin ayrıntıları…

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.2.2020 14:50 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 14:56 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Güleda Cankel’in katili Zafer Pehlivan’dan mahkemede kan donduran sözler! ‘Bıçağı girmesi için…’

'da bir apartta ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen Güleda Cankel cinayetiyle ilgili gelişmeleri yaşanıyor. 18 Kasım tarihinde yaşanan olay tüm Türkiye'nin gündemine oturmuş ve uzunca bir süre konuşulmuştu. Güleda Cankel'in katili ise cinayetten 3 saat sonra polis merkezine gidip teslim olmuştu. Hayatta kalmak için 17 saat mücadele verdiği ortaya çıkan talihsiz kızın, eski erkek arkadaşının elinden 3 kez kaçmaya çalıştığı ortaya çıkmıştı. Güleda Cankel cinayetiyle ilgili davanın görülmesine bugün başlanırken, katil zanlısı Pehlivan hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Mahkemedeki ilk ifadesi ortaya çıkan Zafer Pehlivan'ın o sözleri adeta kan dondurdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

GÜLEDA CANKEL'İN KATİLİ ZAFER PEHLİVAN'DAN MAHKEMEDE KORKUNÇ SÖZLER!

Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldüren eski erkek arkadaşının yargılanmasına başlandı. Zafer Pehlivan, mahkemede cinayet gününde yaşanan olayları anlattı…

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Son Dakika Haberi: Güleda Cankel’in katili Zafer Pehlivan’dan mahkemede kan donduran sözler! ‘Bıçağı girmesi için…’
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