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Son Dakika Haberi: ’da evden kaçan 3 liseli genç bulundu! ile Tatlı Sert’te tanımıştı…

’nin ile Tatlı Sert programında tanıdığı 3 lise öğrencisi kız ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere dün yayınlanan bölümde ’da yaşayan 3 lise öğrencisinin akılalmaz evden kaçma planları ve WhatsApp yazışmaları ortaya çıkmıştı. Müge Anlı canlı yayında evden kaçan üç liseli kızın kaçma planlarını okurken, stüdyodaki ve ekran başındakiler şok oldu. Isparta'daki evlerinden çıkıp bir daha dönmeyen ve izlerine en son Denizli'de rastlanan 3 lise öğrencisi Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan (16), İzmir'in Konak ilçesinde, bulundu. Polis, üç kızı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürürken, sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Giriş Tarihi: 25.2.2020 16:50 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 17:16 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Isparta’da evden kaçan 3 liseli genç bulundu! Türkiye Müge Anlı ile Tatlı Sert’te tanımıştı…

Dün Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 5 gün önce evden kaçan ve kendilerinden bir daha haber alınamayan üç lise öğrencisi kızın konusu işlenmişti. Kızların Isparta'dan Denizli'ye gittikleri tespit edilirken WhatsApp yazışmaları da ortaya çıkmıştı. Gelen son dakika haberine göre, Isparta'daki evlerinden çıkıp bir daha dönmeyen ve izlerine en son Denizli'de rastlanan 3 lise öğrencisi Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan (16), İzmir'in Konak ilçesinde, bulundu. Polis, üç kızı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürürken, sorgularının sürdüğü öğrenildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DENİZLİ'DE OTOSTOP ÇEKİP, OTOMOBİLE BİNMİŞLER

Kızların Isparta'dan bindikleri minibüs ile Denizli'ye geldikleri, ardında da yolda otostop yaparak bir otomobile bindikleri tespit edildi. Olaya ilgili soruşturma başlatan polis, kızların bindiği otomobilin plakası ve sürücüsünü tespit etti. Otomobilin dün, yakıt almak için Denizli ile Sarayköy ilçesi arasındaki bir akaryakıt istasyonuna girdiği, burada çalışan görevlilerin otomobilin arkasında oturan genç kızları tanıyıp polisi aradığı ortaya çıktı.

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OTOMOBİLİN SAHİBİ BULUNDU

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, 3 genç kızın bulunduğu otomobilin sahibine ulaştı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılan otomobilin sürücüsü, 3 genç kızı Denizli- İzmir Karayolu Buldan Kavşağı'nda indirdiğini söyledi. İsmi açıklanmayan sürücü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

WHATSAPP KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Kızlarını bulmak için bir televizyon kanalında yayınlanan programa çıkan anneler, kızlarının WhatsApp görüşmelerinden bahsetti. Programda kızların kaçma planları yaptığı konuşmalar okundu. Konuşmalarda kızların kendi aralarında 'Çok uzak oralar', 'İzmir yolu ne taraf oraya kadar gitmemiz lazım', 'Ben korkuyorum ama kararlıyım', 'Bari para biriktirelim', 'Dileniriz' gibi konuşmalar yaptıkları ortaya çıktı.

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KAYIP 3 GENÇ KIZ KONAK'TA BULUNDU

Isparta'daki evlerinden çıkıp bir daha dönmeyen ve izlerine en son Denizli'de rastlanan 3 lise öğrencisi Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan (16), İzmir'in Konak ilçesinde, bulundu. Polis, üç kızı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürürken, sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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Son Dakika Haberi: Isparta’da evden kaçan 3 liseli genç bulundu! Türkiye Müge Anlı ile Tatlı Sert’te tanımıştı…
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