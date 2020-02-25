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Haberi: ’da çıkan arbede sonucu Kadir Şeker tarafından öldürülen Özgür Duran’ın aile avukatlarından açıklama!

'da, Kadir Şeker'in (20) parkta sevgilisi Ayşe D.'yi (35) dövdüğü iddia edilen Özgür Duran'a (32) müdahale etmek isterken, ölümüne neden olduğu olayla ilgili Duran'ın aile avukatları, açıklama yayımladı. Açıklamada, ''Vatandaşlarımızın kadına şiddet konusundaki duyarlılığını anlıyor ve biz de bu yaklaşımı içtenlikle benimsiyoruz. Ancak söz konusu olay itibarıyla orantılılık, ölçülülük ve gereklilik anlamında ölümcül güç kullanımını gerektirir mahiyette ne şüphelinin kendisi lehine ne de üçüncü kişi lehine bir savunma ihtiyacının doğmadığını vurguluyoruz'' denildi. İşte haberinin ayrıntıları...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.2.2020 18:00 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 18:49 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Konya’da çıkan arbede sonucu Kadir Şeker tarafından öldürülen Özgür Duran’ın aile avukatlarından açıklama!

'da 20 yaşındaki Kadir Şeker tarafından aralarında çıkan arbede sonucu öldürülen Özgür Duran'ın avukatlarından açıklaması geldi. Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı meydana geldi. 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp olayın yaşandığı parka geldi. İddiaya göre, Özgür Duran peşinden geldiği kadını park ortasında dövmeye başladı. Olayı görüp, müdahale eden Kadir Şeker ile Özgür Duran arasında arbede çıktı. Bu sırada Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine saplandı. Özgür Duran, hayatını kaybederken, gözaltına alınan Kadir Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

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Son Dakika Haberi: Konya’da çıkan arbede sonucu Kadir Şeker tarafından öldürülen Özgür Duran’ın aile avukatlarından açıklama!
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