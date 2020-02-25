Son Dakika Haberi: Konya’da çıkan arbede sonucu Kadir Şeker tarafından öldürülen Özgür Duran’ın aile avukatlarından açıklama!

Konya'da 20 yaşındaki Kadir Şeker tarafından aralarında çıkan arbede sonucu öldürülen Özgür Duran'ın avukatlarından son dakika açıklaması geldi. Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı meydana geldi. 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp olayın yaşandığı parka geldi. İddiaya göre, Özgür Duran peşinden geldiği kadını park ortasında dövmeye başladı. Olayı görüp, müdahale eden Kadir Şeker ile Özgür Duran arasında arbede çıktı. Bu sırada Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine saplandı. Özgür Duran, hayatını kaybederken, gözaltına alınan Kadir Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.