Son dakika haberi: Meteoroloji’den flaş uyarı! O bölgelere şiddetli fırtına geliyor…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından o bölgelerimiz de yer alan illerimizi etkisi altına alacak sağanak yağışlar ve kuvvetli gelecek fırtına ile ilgili MGM tarafından yurttaşlarımıza önlem alınması yönünde son dakika uyarıları yapıldı. Bu önemli açıklama ve uyarıların sonrasında vatandaşlar arama motorlarında yarın hava nasıl olacak şeklinde araştırmalarını yoğun olarak sürdürmeye devam ediyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte son dakika Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile 26 Şubat hava durumu bilgileri…

METEOROLOJİDEN SON DAKİKA UYARILARI! YARIN HAVA NASIL OLACAK? (26 ŞUBAT)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika hava durumu uyarılarıyla birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerini haberimizde anlık olarak bulabilirsiniz. İşte detaylar…