Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika haberi: Meteoroloji’den flaş uyarı! O bölgelere şiddetli fırtına geliyor…

Son dakika haberi: ’den flaş uyarı! O bölgelere geliyor…

Genel Müdürlüğü’nden gelen son dakika uyarısı, Ülke genelinde yaşayan tüm vatandaşları yakından ilgilendiriyor. MGM tarafından yapılan açıklamada çok kuvvetli gelmesi beklenen sağanak yağış ile bazı bölgelerde etkili olacak kuvvetli fırtına ile ilgili vatandaşlara önemli uyarılarda bulunuyor. Meteoroloji’den gelen önemli uyarılar sonrasında vatandaşlar yoğun olarak yarın hava nasıl olacak? şeklinde araştırmalar yapmaya başladı. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte son dakika Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarı ve verileriyle 26 Şubat 2020 güncel hava durumu tahminleri…

Giriş Tarihi: 25.2.2020 19:34 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 19:35 ABONE OL
Son dakika haberi: Meteoroloji’den flaş uyarı! O bölgelere şiddetli fırtına geliyor…

Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından o bölgelerimiz de yer alan illerimizi etkisi altına alacak sağanak yağışlar ve kuvvetli gelecek fırtına ile ilgili MGM tarafından yurttaşlarımıza önlem alınması yönünde son dakika uyarıları yapıldı. Bu önemli açıklama ve uyarıların sonrasında vatandaşlar arama motorlarında yarın hava nasıl olacak şeklinde araştırmalarını yoğun olarak sürdürmeye devam ediyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte son dakika Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile 26 Şubat hava durumu bilgileri…

METEOROLOJİDEN SON DAKİKA UYARILARI! YARIN HAVA NASIL OLACAK? (26 ŞUBAT)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika hava durumu uyarılarıyla birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerini haberimizde anlık olarak bulabilirsiniz. İşte detaylar…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Meteoroloji’den flaş uyarı! O bölgelere şiddetli fırtına geliyor…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN