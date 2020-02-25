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Son dakika haberi: Türkiye'yi sarsan korkunç olayda şok gelişme! İğrenç detaylar ortaya çıktı…

’da adlı bir şahsın kendisini “psikiyatri ve paranormal uzmanı, sayik” şeklinde unvanlarla tanıtarak dolandırıcılık ve yaptığı olayına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. O tarihlerde 16 yaşında olan ve Erol Tangut isimli şahsın tedavi seanslarına giden 2 çocuğun ailelerine anlatmasıyla ortaya çıkan iğrenç cinsel istismar olayının ardından Ankara 7'nci 'nde görülen davada şok gelişmeler yaşandı. Cinsel istismara uğrayan çocukların uzman pskologlar eşliğinde alına ifadelerinde olaya ilişkin mide bulandıran detaylar da ortaya çıktı. İşte duyanların isyan ettiği son dakika haberine ilişkin tüm bilgiler…

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.2.2020 02:12 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 07:10 ABONE OL
Son dakika haberi: Türkiye'yi sarsan korkunç olayda şok gelişme! İğrenç detaylar ortaya çıktı…

Ankara'da "psikiyatri ve paranormal uzmanı, sayik" olarak tanıtarak dolandırıcılık ve cinsel istismar yaptığı ortaya çıkan Erol Tangut adlı şahısa ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Suçun işlendiği tarihlerde her ikisi de 16 yaşlarında olan çocukların şikayetleri üzerine olayın ortaya çıkmasının ardından Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada şok gelişmeler yaşandı. Erol Tangut adlı şahsın tedavi seansına giden ve burada cinsel istismara uğrayan çocukların psikolog eşliğinde alınan ifadelerinde mide bulandıran detaylar ortaya çıktı. Çocukların ifadelerindeki o detay ise bu kadar da olmaz dedirtti. İşte son dakika gelişmesine ilişkin tüm detaylar…

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Son dakika haberi: Türkiye'yi sarsan korkunç olayda şok gelişme! İğrenç detaylar ortaya çıktı…
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