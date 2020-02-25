Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika haberi: Müge Anlı canlı yayınında esrarengiz olay! 14 yaşındaki Hava Demir'in akıbeti merak konusu oldu

Son dakika haberi: canlı yayınında esrarengiz olay! 14 yaşındaki Hava Demir'in akıbeti merak konusu oldu

ATV ekranlarının sevilen programı ile Tatlı Sert'te faili meçhul cinayetler ve kayıp dosyalar aydınlatılmaya devam ediyor. Programın bugün ekranlara gelen son bölümünde, İstanbul Ataşehir'de geçtiğimiz Cumartesi günü esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 14 yaşındaki Hava Demir konusu işlendi. Hava'nın ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert'e kızlarının bulunması için başvururken canlı yayında şoke eden son dakika iddialarında bulundular. Akıbeti merak konusu olan Hava Demir'le ilgili Müge Anlı da uyarıda bulunarak 14 yaşındaki kız çocuğunu barındıran kişilerin cezasını çekeceğini belirtti. Hava'nın ailesi kızlarının 17-18 yaşlarında olan ve sabıkası bulunan Kadir Kurt ile kaçmış olabileceğini söyledi. Bu gelişmenin üzerine Kadir Kurt'un babası canlı yayına bağlandı ve stüdyoda gergin anlar yaşandı! İşte, 25 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde yaşanan ve son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 25.2.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 12:46 ABONE OL
Son dakika haberi: Müge Anlı canlı yayınında esrarengiz olay! 14 yaşındaki Hava Demir'in akıbeti merak konusu oldu

Son dakika haberi... ATV'nin reyting rekortmeni gündüz kuşağı programı ile Tatlı Sert'te her geçen gün yeni bir dosya daha aydınlatılmaya çalışılıyor. Bu doğrultuda, programın bugün ekrana gelen son bölümünde, İstanbul Ataşehir'de Cumartesi günü esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan ortaokul son sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Hava Demir konusu işlendi. Yenisahra'da Cumartesi günü kaybolan 14 yaşındaki Hava Demir'i bulmak için ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. Ortaokul son sınıf öğrencisi küçük kızın, 17-18 yaşlarında olduğu tahmin edilen Kadir Kurt ile kaçmış olabileceği iddiası Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında konuşuldu.

STÜDYODA GERGİN ANLAR

Programın bugün yayınlanan son bölümünde, Müge Anlı uyarıda bulundu ve 14 yaşındaki çocuğu barındıran kişilerin cezasını çekeceğinin altı çizdi. Hava'nın ailesinin kızlarının Kadir Kurt'un yanında olduğunu iddia etmesi üzerine ise Kadir Kurt'un babası Yıldırım Kurt canlı yayına bağlandı. Yıldırım Kurt ile Hava'nın babası Ergin Demir arasında gergin anlar yaşandı. Her iki baba arasında adeta söz düellosu yaşanırken karşılıklı ortaya atılan iddialar stüdyoda ve ekranların başında bulunan milyonları şoke etti.

İşte, 25 Şubat Salı Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde yaşananlar ve son dakika haberinin detayları;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Müge Anlı canlı yayınında esrarengiz olay! 14 yaşındaki Hava Demir'in akıbeti merak konusu oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN