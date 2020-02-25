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haberi: fenomeni 'i öldürenler ilk kez konuştu! "İnternette kardeşimle müstehcen fotoğrafları görünce.."

Günlerdir konuşulan cinayetiyle ilgili detayları ortaya çıktı! uygulamayla sosyal medya fenomeni olan gerçek adıyla Şeyhmus Özdemir, 4 Şubat günü Antalya'nın Kepez ilçesinde ormanlık bir alanda darp edilmiş vaziyette bulunmuştu. Apar topar hastaneye kaldırılan Ares Özdemir uzun süre yoğun bakımda kalmış fakat kurtulamamıştı. Cinayetin perde arkasındaki detayları taciz edildiği iddia edilen 14 yaşındaki H.E'nin ağabeyi K.O.E anlattı; işte son dakika haberinin ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 25.2.2020 07:49 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 07:50 ABONE OL
Son dakika haberi: TikTok fenomeni Ares Özdemir'i öldürenler ilk kez konuştu! İnternette kardeşimle müstehcen fotoğrafları görünce..

İnternette gezinirken 14 yaşındaki kız kardeşinin müstehcen fotoğraflarını bulan ağabey K.O.E sinirden deliye döndü! Ağabeyinin baskılarından sonra H.E, o fotoğrafları internete yükleyenin fenomeni olduğunu söyledi. Bu gelişme sonrası babasıyla bir plan yapan K.O.E "reklam filmi çekme" bahanesiyle Ares'i Antalya'da ormanlık bir alana çağırdı. Orada Özdemir'i öldüresiye döven baba oğul ambulansa haber vermeden olay yerinden ayrıldı. 15 gün komada kalan Ares, yaşamını yitirirken baba oğul da tutuklandı; gelişmeleri geliyor...

MÜSTEHCEN FOTOĞRAFLARI GÖRÜNCE ARES'İ İTİRAF ETTİ!

H.E.'nin ağabeyi K.O.E., internette kız kardeşinin fotoğraflarını gördüğünü, ondan sonra babasıyla Ares'i darp ettiklerini iddia etti. Şeyma Yıldız'ı katleden babası da "İnternette fotoğraflarını gördüm" bahanesine sığınmıştı.

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Son dakika haberi: TikTok fenomeni Ares Özdemir'i öldürenler ilk kez konuştu! "İnternette kardeşimle müstehcen fotoğrafları görünce.."
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