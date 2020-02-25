Son dakika haberi: TikTok fenomeni Ares Özdemir'i öldürenler ilk kez konuştu! "İnternette kardeşimle müstehcen fotoğrafları görünce.."

İnternette gezinirken 14 yaşındaki kız kardeşinin müstehcen fotoğraflarını bulan ağabey K.O.E sinirden deliye döndü! Ağabeyinin baskılarından sonra H.E, o fotoğrafları internete yükleyenin TikTok fenomeni Ares Özdemir olduğunu söyledi. Bu gelişme sonrası babasıyla bir plan yapan K.O.E "reklam filmi çekme" bahanesiyle Ares'i Antalya'da ormanlık bir alana çağırdı. Orada Özdemir'i öldüresiye döven baba oğul ambulansa haber vermeden olay yerinden ayrıldı. 15 gün komada kalan Ares, yaşamını yitirirken baba oğul da tutuklandı; son dakika gelişmeleri geliyor...

MÜSTEHCEN FOTOĞRAFLARI GÖRÜNCE ARES'İ İTİRAF ETTİ!

H.E.'nin ağabeyi K.O.E., internette kız kardeşinin fotoğraflarını gördüğünü, ondan sonra babasıyla Ares'i darp ettiklerini iddia etti. Şeyma Yıldız'ı katleden babası da "İnternette fotoğraflarını gördüm" bahanesine sığınmıştı.