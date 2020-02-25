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... Bugün okullar tatil mi? 25 Şubat Salı olan il ve ilçeler! Van ve Hakkâri Valiliklerinden açıklama var mı?

Bugün okullar tatil mi? sorusu yurt genelinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle Doğu bölgelerimizde yeni hafta itibariyle yoğun kar yağışları etkisini hissettiriyor. Hal böyle olunca da, yaşanan hava koşulları gündelik hayatı olumsuz etkilerken, ulaşım problemlerini de beraberinde getiriyor. Bu sabah itibariyle okula gidecek olan öğretmenler, öğrenciler ve velileri ’25 Şubat Salı bugün okullar tatil mi?’ sorusunun yanıtını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu olarak yayınladı. MGM, raporda bu illere dikkat çekti; Erzincan, Erzurum, Yozgat, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Ardahan, Kars, Sivas, Hakkâri ve Van’da bugün okullar tatil mi, tatil olacak mı? Sabah.com.tr olarak haberimizin içerisinde bu soruların yanıtını verdik. İşte son dakika haberinin ayrıntıları ve Valilik açıklamaları…

Giriş Tarihi: 25.2.2020 07:25 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 07:27 ABONE OL
Son dakika... Bugün okullar tatil mi? 25 Şubat Salı kar tatili olan il ve ilçeler! Van ve Hakkâri Valiliklerinden açıklama var mı?

Yurt genelinde hafta sonu itibariyle etkili olmaya başlayan kar yağışları, gündelik hayatı olumsuz yönde etkiliyor, ulaşım problemlerini de beraberinde getiriyor. Hal böyle olunca haftanın ikinci gününde okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak eden öğretmenler, öğrenciler ve velileri arama motoru üzerinden '25 Şubat ?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Konuyla ilgili Valiliklerden açıklamalar yakından takip edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de paylaştığı 5 günlük raporda o illere dikkat çekti. Peki, 25 Şubat Salı yarın Ardahan, Kars, Erzurum, Bayburt, Erzincan, Gümüşhane, Tunceli, Bingöl, Konya, Isparta, Burdur, Muş, Bitlis, Hakkâri ve Van'da okullar tatil mi? açıklaması var mı? Konuyla ilgili gelişmelerine ve kar tatili haberlerine buradan ulaşabilirsiniz…

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 25 ŞUBAT SALI KAR TATİLİ OLACAK İL VE İLÇELER!

25 Şubat Salı günü kar nedeniyle eğitime ara verilen illeri ve diğer tüm son dakika gelişmelerini haberimiz içerisinden bulabilirsiniz…

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Son dakika... Bugün okullar tatil mi? 25 Şubat Salı kar tatili olan il ve ilçeler! Van ve Hakkâri Valiliklerinden açıklama var mı?
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