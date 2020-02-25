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: Ünlü iş adamının oğlu villada intihar etti! Ailesi yıkıldı...

haberi: Petline Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı 'ın Bahçeköy'deki villasında silah sesi duyuldu. Olay yerine gelen ekipler evdeki kişinin intihar ettiğini tespit etti. Olay yerine gelen Ali Armağan ve ailesi büyük üzüntü yaşarken, intihar edenin ünlü iş adamının 14 yaşındaki oğlu olduğu duyuruldu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.2.2020 14:46 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 14:58 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLER: Ünlü iş adamının oğlu villada intihar etti! Ailesi yıkıldı...

Sarıyer'de ünlü işadamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu kendilerine ait lüks villada intihar etti.

Olay, Sarıyer, Bahçeköy, Doğanbey Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde lüks bir site içerisinden silah sesi gelmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

OĞLU İNTİHAR ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, villaya girdiği anda iş adamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu A.A.'nın kanlar içinde yattığını görerek hemen müdahalede bulundu. Ancak yapılan müdahaleler sonuçsuz kalırken, A.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

AİLESİ YIKILDI

Bunun üzerine polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme başlattı. Acı haberi alarak olay yerine gelen Ali Armağan ve ailesi zor anlar yaşadı. A.A.'nın başına silahla ateş ederek intihar ettiği öğrenildi.

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