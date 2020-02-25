Son dakika: Hakkari'de ekipler karı bir türlü aşamayınca... İşte saniye saniye o anlar!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Yukarı Güveç köyünde yaşayan ve rahatsızlanan kalp hastası Zübeyde Kılıçak (65), sağlık ekibi kar yüzünden ulaşamayınca atlı kızağa bindirilerek, ambulansa kadar taşındı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hakkari'de kalp hastası, atlı kızakla ambulansa böyle taşındı | Video

ATLI KIZAKLA TAŞIDILAR

Bunun üzerine sağlık ekipleri, ambulansla hemen yola çıktı; ancak bölgedeki kar kalınlığının 1 metreyi aşması nedeniyle köyün 4 kilometre yakınında durmak zorunda kaldı. Kılıçak'ın yakınları ise karla mücadele ekiplerini beklemeden atlı kızakla hemen harekete geçti.

ANJİYO İÇİN VAN'A SEVK EDİLDİ

Kılıçak, atlı kızakla bindirilip, ambulansın bulunduğu yere kadar taşındı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan ve Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıçak, anjiyo yapılması için Van'a sevk edildi. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

SİİRT'DE İNSANSIZ KEŞİF UÇAĞI DEVREYE GİRDİ

Siirt'in Pervari ilçesinde yolu kardan kapanan Doğan köyünde kalp rahatsızlığı geçiren Sariye İnal'a (51), insansız keşif uçağıyla (İKU) hava desteği sağlanarak 3 saatlik yol açma çalışmalarının ardından ulaşıldı.

Doğan köyünde oturan Sariye İnal, kalp rahatsızlığı geçirince yakınları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından Doğan köyüne güvenlik tedbirleri kapsamında 2 komando timi sevk edilirken, İnal'a ulaşmak için AFAD ve sağlık görevlileri harekete geçti.

Vali Ali Fuat Atik'in de girişimiyle insansız keşif uçağı tarafından hava desteği sağlanarak, yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan köy yolu, karla mücadele ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Karla mücadele ekipleriyle birlikte köye gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından İnal, ambulansla Pervari Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan İnal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.