Son dakika: Samsun'da akılalmaz olay! Amca yeğenin yaptığı şoke etti!

Şoke eden son dakika olayı! "Amca, baba yarısıdır" denir... Samsun'da bir amca, kendisinden 9 yaş küçük yeğenini yanına alıp onunla birlikte evlerden su saati çaldı. Hırsızlık bürosu ekipleri tarafından yakalanan amca-yeğen adliyeye sevk edildi.

30 EVE GİRİP SU SAATİ ÇALDILAR

Samsun'da 30 ayrı ikametten su saati çaldıkları iddia edilen amca ve yeğeni, polis tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun'da 2 ay içinde 30 ayrı evden su saatlerini sökerek hurdacıya sattıkları iddia edilen D.Y.(22) ve amcası F.Y.(31), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan F.Y. ve D.Y., Samsun Adliyesine sevk edildi.