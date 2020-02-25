Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Samsun'da akılalmaz olay! Amca yeğenin yaptığı şoke etti!

Son dakika: 'da akılalmaz olay! Amca yeğenin yaptığı şoke etti!

Evlerden su saatlerinin çalındığı ihbarını alan emniyet ekipleri, şüphelilerin peşine düştü. Hırsızlık bürosunun takibi sonrası yakalanan şahısların kimliği ise şaşkına çevirdi. Biri amca diğeri de yeğeniydi... Son dakika gelişmesine göre gözaltına alınan hırsız amca-yeğen adliyeye sevk edildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.2.2020 11:44 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 11:46 ABONE OL
Son dakika: Samsun'da akılalmaz olay! Amca yeğenin yaptığı şoke etti!

Şoke eden son dakika olayı! "Amca, baba yarısıdır" denir... Samsun'da bir amca, kendisinden 9 yaş küçük yeğenini yanına alıp onunla birlikte evlerden su saati çaldı. Hırsızlık bürosu ekipleri tarafından yakalanan amca-yeğen adliyeye sevk edildi.

30 EVE GİRİP SU SAATİ ÇALDILAR

Samsun'da 30 ayrı ikametten su saati çaldıkları iddia edilen amca ve yeğeni, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da 2 ay içinde 30 ayrı evden su saatlerini sökerek hurdacıya sattıkları iddia edilen D.Y.(22) ve amcası F.Y.(31), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Polisteki sorguları tamamlanan F.Y. ve D.Y., Samsun Adliyesine sevk edildi.

Son dakika: Yok artık! Öğrenci servisinin şoförü alkollü yakalandı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SAMSUN NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Samsun'da akılalmaz olay! Amca yeğenin yaptığı şoke etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN