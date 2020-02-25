Tarihi Aşıklar Köprüsü çöktü

RİZE NAMAZ VAKİTLERİ

Rize'nin Çayeli ilçesinde koruma altındaki tarihi Aşıklar 1. Kemer Köprü yıkıldı. İlçeye bağlı Yalı ve Yeni Pazar mahalleleri arasında, Aşıklar Deresi üzerine 19'uncu yüzyılda inşa edilen, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce 2006'da tescil edilerek koruma altına alınan köprü çöktü. Rize Müze Müdürlüğü uzmanları, 7 metre yüksekliğinde, 15 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğindeki köprünün enkazında inceleme yaptıktan sonra, hazırladıkları raporu Trabzon Koruma Kuruluna gönderdi. Köprünün, aslına uygun yeniden inşa edileceği bildirildi. Yalı Mahallesi Muhtarı Zelkif Uzunoğlu da köprünün bir an önce yeniden yapılmasını istediklerini kaydetti.