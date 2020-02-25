Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Tarihi Aşıklar Köprüsü çöktü

Tarihi Aşıklar Köprüsü çöktü

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.2.2020 ABONE OL
Tarihi Aşıklar Köprüsü çöktü
Rize'nin Çayeli ilçesinde koruma altındaki tarihi Aşıklar 1. Kemer Köprü yıkıldı. İlçeye bağlı Yalı ve Yeni Pazar mahalleleri arasında, Aşıklar Deresi üzerine 19'uncu yüzyılda inşa edilen, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce 2006'da tescil edilerek koruma altına alınan köprü çöktü. Rize Müze Müdürlüğü uzmanları, 7 metre yüksekliğinde, 15 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğindeki köprünün enkazında inceleme yaptıktan sonra, hazırladıkları raporu Trabzon Koruma Kuruluna gönderdi. Köprünün, aslına uygun yeniden inşa edileceği bildirildi. Yalı Mahallesi Muhtarı Zelkif Uzunoğlu da köprünün bir an önce yeniden yapılmasını istediklerini kaydetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
RİZE NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarihi Aşıklar Köprüsü çöktü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN