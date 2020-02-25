Üç aylar başlangıcı 2020: Recep ayının ilk günü ne zaman? Üç aylarda oruç tutulur mu, hangi ibadetler yapılır?

"Üç aylar ne zaman başlıyor?" Şubat ayının son haftası itibarıyla yanıtı en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Recep ayı ile başlayacak olan üç aylık süre, Şaban ve Ramazan ayları ile devam edecek. Bu mübarek üç aylık sürede ibadetlerini yoğunlaştıracak olan Müslümanlar, Ramazan ayı ile birlikte kendileri için farz olan oruç ibadeti ile huzura erişecek. Peki Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk Ramazan orucu ne zaman tutulacak? Ramazan ayının başlamasına iki aylık bir süre kala rahmet kapılarının sonuna kadar açılacağı, yapılan ibadetlerle birlikte sofraların bereketleneceği, muhabbetlerin kuvvetleneceği bu mübarek günlerin, hangi tarihlere denk geldiği merak ediliyor. Recep ayı, üç aylar, Regaip Kandili, Ramazan ayı ve bayramı ne zaman başlıyor sorusu ile birlikte bu mübarek gün, ay ve bayramların faziletini, İslam alemi açısından anlam ve önemini anlattık.

ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI NE ZAMAN? RECEP AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşuyor. Yani, üç aylar Receb ayıyla başlıyor. Dolayısıyla Recep ayı ne zaman başlıyor sorusuna yanıt verilmesi ile birlikte üç aylar başlangıç tarihi de açıklanmış olacak. 2020 yılında Receb ayı 25 Şubat tarihinde başlıyor. Buna göre üç aylar 25 Şubat tarihinde başlıyor. Öte yandan Ramazan ayının son günü de aynı zamanda Ramazan ayının son günüdür. 2020 Ramazan ayının son günü ise 23 Mayıs'tır… Böylelikle netleştirecek olursak üç aylar 25 Şubat günü başlayacak ve 23 Mayıs günü sona erecek.

Recep Ayı 2020 başlangıç tarihi: 25 Şubat

Şaban Ayı 2020 başlangıç tarihi: 25 Mart

Ramazan Ayı 2020 başlangıç tarihi: 24 Nisan

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Bu yılın ilk kandili 27 Şubat Perşembe gecesi Regaip Kandili olacak.

Miraç Kandili 21 Mart Cumartesi gecesi, Berat Kandili 7 Nisan Salı gecesi idrak edilecek.

Yılın son kandili ise 28 Ekim 2020 tarihinde Mevlid Kandili ile idrak edilmiş olacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 takvimine göre, Ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. 23 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?