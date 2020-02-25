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nelerdir? Üç aylarda hangi ibadetler yapılmalı?

İslam aleminin merakla beklediği Recep, Şaban ve Ramazan aylarının bulunduğu başladı. Bolca duaların ve ibadetlerin yapıldığı 3 aylar dinimizce son derece ehemmiyet verilen aylar olarak karşımıza çıkıyor. Recep Ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve ile sona eren üç ayları dualarla ibadetlerle geçirmek çok önemlidir. Diyanet tarafından yayınlanan takviminde 25 Şubat 2020 itibariyle üç aylar başlamış oldu. Miraç, Berat kandilleri ile Kadir gecesinin de içinde bulunduğu mübarek ayların faziletleri ve ibadetlerini haberimizde derledik. Peki nelerdir? Üç aylarda hangi ibadetler yapılmalı?

Giriş Tarihi: 25.2.2020 11:06 ABONE OL
Üç ayların faziletleri nelerdir? Üç aylarda hangi ibadetler yapılmalı?

Recep, Şaban ve Ramazan aylarının içinde bulunduğu faziletleri ve ibadetleriyle merak ediliyor. İslam aleminin hasretini çektiği 3 aylarda yapılan ibadetlerin ve okunan duaların sevabı fazladır. Bu aylar faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır. Üç aylar'ın içerisinde; Recep ayında, Regaib ve Miraç, Şaban ayında Berat; Ramazan ayında ise Kadir Gecesi gibi dört ayrı mübarek gece bulunmaktadır. Müminler bu ayları bolca ibadet ve dualarla geçirir. Peki nelerdir? nelerdir, hangi dualar okunur?

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Üç ayların faziletleri nelerdir? Üç aylarda hangi ibadetler yapılmalı?
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