Vitir namazı nasıl kılınır? Vitir vacip namazı kaç rekattır? Adım adım kılınışı

Hanefi mezhebine göre vacip olarak kabul edilen ve 3 rekat olan Vitir namazı, yatsı namazının ardından kılınmaktadır. Vacib olan bu namaz yatsı namazı kılındıktan sonra sabah namazının vakti girinceye kadar herhangi bir zamanda kılınabilir. Vitir namazı fazileti ile ilgili hadis kaynaklarında da bazı rivayetlere yer verilmiştir. Vitir namazı nasıl kılınır ve kaç rekattan oluşur gibi sorular da birçok vatandaş tarafından sıkça sorulan sorular arasında yer alıyor. Bu namazın adım adım kılınışını, okunacak dualar ve surelerin yanı sıra faziletlerine dair bilgileri de aşağıdan öğrenebilirsiniz. İşte vitir vacip namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır sorusunun cevabı!

Vitir Namazı Fazileti

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) "Vitir namazını yatsı namazı ile tan yerinin ağarması arasında kılın" (Ebû Dâvûd, Vitir, 1; Tirmizî, Salât, 220; İbnü'l-Hümam, Feth, I, 426) buyurmuştur.

Uyanabilecek olan bir kişinin vitir namazını gecenin sonunda, yani imsak vaktinden bir süre önce kılacak olması daha faziletlidir (Müslim, Salâtü'l-müsafirîn 162; Tirmizî, Salât, 222).

Ama uyanamayacağını düşünen veya bu endişeye kapılan bir kimsenin, vitir namazını uyumadan önce kılması daha uygun olur. Vaktinde kılınmamış olan vitir namazının daha sonra kaza edilmesi ise vaciptir (İbnü'l-Hümâm, Feth, I, 426).

Vitir Namazı Nasıl Kılınır?

Vitir (Vacip) Namazı 3 Rekattır ve Kılınışı

Vitir Vacip Namazının 1. Rekatı

– Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü üç rekatlık Vitir Vacip namazını kılmaya"

– Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.

– Sübhaneke okunur.

– Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim"

– Fatiha okunur:

– Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

– "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

– Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar.

-"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

Vitir Vacip Namazının 2. Rekatı

– Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"

– Fatiha okunur:

– Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

– "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

– Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar.

-"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.

– Ettehıyyatü okunur. Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

Vitir Vacip Namazının 3. Rekatı

–– Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"

– Fatiha okunur:

– Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

– Sonra tekrar tekbir alınır. Bu tekbir niyet etmeden sadece "Allahu Ekber" demek sureti ile yapılır ve tekrar eller bağlanır.

– Kunut Duaları okunur.

– "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

– Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar.

-"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.

– Ettehıyyatü okunur.

– Salli ve Barik duaları okunur.

– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

– Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.

Sonra Yatsı Namazı içinde olan Namaz tesbihatı yapılır.