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il il 2020: Bugün saat kaçta açılacak?

Üç ayların başlamasıyla birlikte 2020 il il merak edilmeye başlandı. Ramazan ayının habercisi olan Recep ayında turan vatandaşlar iftar saatlerini sabırsızlıkla bekliyor. 'ndan yapılan açıklamayla ayı il il "İftar ve Sahur saatleri" yayınlandı. Müslümanlar bugünü hem oruç tutarak geçirmek hem de bol bol dua edip ibadetlerini gerçekleştirmek istiyor. Allah’a yalvarış, yakarış, zikirle geçen bu ayda dua ve tövbe kapıları açıktır. Muharrem ile başlayan ve Zilhicce ile sona eren Kamerî takvim aylarının yedincisi olan Receb, aynı zamanda "üç aylar"ın ilki olarak biliniyor. Peki Bugün oruç saat kaçta açılacak? İşte, !

Giriş Tarihi: 26.2.2020 11:39 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 11:43 ABONE OL
Recep ayı il il iftar saatleri 2020: Bugün oruç saat kaçta açılacak?

Üç aylardan biri olan ve Ramazan'ın habercisi olan 2020 il il belli oldu. Mübarek Recep ayı yüce Allah'a kulluk ve ibadet aydır. Bu ayda tutulan oruçlar ve yapılan ibadetlerin kat ve kat sevabı vardır. İslam dini için önem arz eden ve tarafından yayınlanan ayı il il "İftar ve Sahur saatleri" belli oldu. Mübarek Recep ayı dolayısıyla tutan Müslümanlar, bugün iftar saat kaçta? ve iftar ne zaman? sorularının yanıtlarını arıyorlar. Haberimizde, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerimiz başta olmak üzere tüm illerin 2020 iftar saatlerine ulaşabilirsiniz.

2020 RECEP AYI İL İL İFTAR SAATLERİ! İFTAR BUGÜN SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Ankara, İzmir ve diğer tüm illerin iftar saatlerini açıkladı. Haberimizde, üç aylar orucu iftar vakti 2020 saatleri yer alıyor.

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Recep ayı il il iftar saatleri 2020: Bugün oruç saat kaçta açılacak?
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