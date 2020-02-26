Recep ayı il il iftar saatleri 2020: Bugün oruç saat kaçta açılacak?

Üç aylardan biri olan ve Ramazan'ın habercisi olan 2020 Recep ayı il il iftar saatleri belli oldu. Mübarek Recep ayı yüce Allah'a kulluk ve ibadet aydır. Bu ayda tutulan oruçlar ve yapılan ibadetlerin kat ve kat sevabı vardır. İslam dini için önem arz eden ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2020 Recep ayı il il "İftar ve Sahur saatleri" belli oldu. Mübarek Recep ayı dolayısıyla oruç tutan Müslümanlar, bugün iftar saat kaçta? ve iftar ne zaman? sorularının yanıtlarını arıyorlar. Haberimizde, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerimiz başta olmak üzere tüm illerin 2020 iftar saatlerine ulaşabilirsiniz.

2020 RECEP AYI İL İL İFTAR SAATLERİ! İFTAR BUGÜN SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Ankara, İzmir ve diğer tüm illerin iftar saatlerini açıkladı. Haberimizde, üç aylar orucu iftar vakti 2020 saatleri yer alıyor.