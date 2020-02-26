Acılı annenin öfke yürüyüşü

İstanbul'da tartıştığı dini nikahlı eşi tarafından çocuklarının gözü önünde önünde öldürülen Seda Kurt'un (40) annesi Bedia Akar, katilin yakalanmamasına tepki göstererek yürüyüş yaptı.

Avcılar Ambarlı Mahallesi Balaban Caddesi'ndeki bir binanın giriş katında geçen kasım ayında meydana gelen olayda Ercan A., dini nikahlı eşi Seda Kurt ile sabaha karşı tartıştı. Ercan A., 2 yıl önce dünyaya gelen çocukları için sık sık kavga da ettiği Seda Kurt'a mutfaktan aldığı bıçağı defalarca saplayarak kaçtı. Seda Kurt, evde bulunan oğlu Özgür Kurt ve annesi Bedia Akar'ın haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.







Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, kasten yaralama, uyuşturucu kullanmak, intihara teşebbüs suçlarından kaydı bulunan işsiz 41 yaşındaki damadı Ercan A.'yı gizleyenlere tepki gösterdi. Acılı anne, 'Avcılar Kadın Platformu' tarafından kızını öldürmekle suçlanan Ercan A.'nın yakalanması amacıyla düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamasına katıldı. Yürüyüş sırasında gözyaşlarını tutamayarak, Ercan A.'yı saklayanların nasıl bir vicdana sahip olduğunu soran Akar, Denetimli Serbestlik uygulamasını da eleştirdi. Okunan basın açıklamasında, "Seda Kurt, Türkiye'de kadın cinayetine kurban giden kadınlardan sadece biri. 2019 yılı raporlarına göre Türkiye'de 474 kadın öldürüldü. Ailesi aylardır adaletin peşinde fakat ne aydınlatılan bir dosya ne de yakalanan bir katil var" denildi.

Bedia Akar, öldürülen kızının ilk eşinin 16 yıl kadar önce evden ayrıldıktan sonra bir türlü bulunamadığını, açılan 'Gaiplik Davası'nın bir türlü sonuçlanmadığını, bunun üzerine dini nikah ile 3 yıl önce evlendiği Ercan A. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü belirtti.

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ