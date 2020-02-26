Canlı yayında son dakika koronavirüs açıklaması: Türkiye'de corona virüsü tespit kiti geliştirdi...

Koronavirüs tüm dünyada yayılmaya devam ederken Türkiye'de ise virüs adına bir bilim kurulu kuruldu. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Canan Ağ'da virüse dair son gelişmeleri A Haber'de anlattı. Ağ, aşının üretilme aşamasının uzun bir süreç olduğunu ve önümüzdeki yıl içerisinde üretilebileceğini belirtti. Ağ, Türkiye'nin koronavirüs tespiti için bir kit geliştirdiğinin müjdesini de verirken, "Bu bir övünç kaynağıdır" dedi.

"ANKARA'DA HIZLI TANI KOYABİLEN BİR KİT GELİŞTİRİLDİ"

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Canan Ağ canlı yayında koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri, "Aralık ayında Çin'de nükseden virüs ile birlikte Dünya Sağlık Örgütü böyle bir hastalığın varlığını ortaya koydu. Daha sonra ise Sağlık Bakanlığı doğru kararlar verebilmek için 28 öğretim üyesinden oluşan bilim kurulu kurma kararı aldı. Bu komisyonda eğitim modülleri hazırlandı ve şu anda tüm hastanelerimize bu modüller dağıtılarak önlemler alındı. Çin'de evlerinde bu etkenle karşılaşan ve iyileşen hasta sayısının daha yüksek olduğunu düşünüyoruz." sözleriyle değerlendirdi.

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"HIZLI TANI KİTİ GELİŞTİRDİK"

Ankara'da hızlı tanı koyulmasına yönelik çalışmalar yapan bilim grubu olduğunu belirten Ağ; "Reoloji grubunun hızlı tanı koyma ile ilgili geliştirdiği bir kit var. Bizler bilim dünyasında bu çalışma ile gurur duyduk. Bu grup herhangi bir salgın durumunda hızlı tanı koyabilecektir. Bu Türkiye için övünç kaynağıdır." ifadelerini kullandı.