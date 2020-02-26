CHP'de Kılıçdaroğlu’na karşı adaylığını açıklayan Aytuğ Atıcı kimdir? Aytuğ Atıcı nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

CHP Mersin eski Milletvekili Aytuğ Atıcı, 28-29 Mart tarihlerinde yapılacak Olağan Kongre'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakibi olduğunu açıkladı. Daha önce 24-25-26. dönem CHP Milletvekilli yapağan Aytuğ Atıcı'nın hayatı merak konusu oluyor. 23 Kasım 1964'te Adana'da dünyaya gelen Aytup Atıcı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümünü bitirmiştir. İyi derecede İngilizce ve orta derecede Arapça biliyor. Peki, Aytuğ Atıcı kimdir? Aytuğ Atıcı kaç yaşında nereli? İşte yanıtı...

AYTUĞ ATICI KİMDİR? CHP GENEL BAŞKAN ADAYI AYTUĞ ATICI KAÇ YAŞINDA NERELİ?

23 Kasım 1964'te Adana'da doğdu. Baba adı Şahap, anne adı Lütfiye'dir.

Tıp Doktoru, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede doçent oldu. Mersin Üniversitesinde Başhekimlik, Dekan Yardımcılığı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve İlk Yardım Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurucu müdürlükleri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı, Neonatoloji Bilim Dalı Kurucu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Mersin Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği, Gebe Eğitim Merkezi Kuruculuğu, Sağlık Bakanlığı Danışma Kurulu üyelikleri ile 2 dönem Mersin Tabip Odası Başkanlığı yaptı.24. Dönemde Mersin Milletvekili seçildi. Dışişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonlarında görev aldı. Ayrıca Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddeti Araştırma Komisyonu, Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu ve Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Üyesi oldu. Nükleer Savaşa Karşı Uluslararası Doktorlar (IPPNW) ve Nükleer Silahsızlanma İçin Parlamenterler Birliği (PNND) Konsey Üyesidir.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Arapça bilen Atıcı, evli ve 2 çocuk babasıdır.