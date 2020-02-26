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'te bir genç öldürüldü!

'te darbedildikten sonra silahla vurulduğu belirlenen genç hayatını kaybetti.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.2.2020 12:06 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 12:08 ABONE OL
Gaziantep'te bir genç öldürüldü!

Şahinbey ilçesi Geylani Mahallesi'nde görevli bekçiler, 8. Cadde'de hareketsiz yatan birini fark etti. Bekçilerin haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince, darbedilip tüfekle yaralandığı tespit edilen genç, Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadir Durur (17) olduğu belirlenen genç, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durur'un cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren zanlı veya zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.

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Gaziantep'te bir genç öldürüldü!
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