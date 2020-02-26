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Servis şoförünün dikkati faciayı önledi!

'ta, öğrencileri taşıyan servis şoförü, toprak kaymasını fark edip minibüsü durdurunca olası faciadan dönüldü. Olay sonrası 8 köyün ulaşımı durdu.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.2.2020 17:14 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 17:36 ABONE OL
Servis şoförünün dikkati faciayı önledi!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen heyelan cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Dağdan kopan dev kayalar köy yolunun kapanmasına neden oldu.

8 MAHALLENİN YOLU KAPANDI

Onikişubat ilçesi Çokran Mahallesi'nde, Sır Barajı ve Hidroelektrik Santralinin yaklaşık 200 metre yukarısında Ballık mevkisindeki tepede heyelan oluştu. 8 kırsal mahalle yolunun ulaşımını sağladığı heyelan sırasında öğrencileri taşıyan servis şoförü Ramazan Oğulluk, toprak kaymasını fark eder etmez minibüsünü durdurdu.



Heyelan olayını cep telefonuyla kaydeden Ramazan Oğulluk, öğrencilerle birlikte olası faciadan kurtuldu. Olay sonrası köy yolu tamamen kapandı.
Bölgede yol açma çalışmalarına başlandı.

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Servis şoförünün dikkati faciayı önledi!
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