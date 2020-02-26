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Hoca, bıçaklı saldırıda can verdi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Giriş Tarihi: 26.2.2020 ABONE OL
Hoca, bıçaklı saldırıda can verdi
Bayrampaşa'da geçtiğimiz pazar akşamı, Balıklı Rum Hastanesi Mescidi hocası Emrah Kırmızıkan ile ağabeyi Muhammed Emin Kırmızıkan sokakta yürüdükleri esnada kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. 6 kişi tarafından darp edilip bıçaklanan Kırmızıkan kardeşlerden Emrah Kırmızıkan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Muhammed Emin Kırmızıkan'ın ise hastanede tedavisinin devam ettiği ve durumun ciddi olduğu öğrenildi. Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kimliği belirsiz şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Saldırıda hayatını kaybeden Emrah Kırmızıkan'ın cenazesi dün Fatih'deki İsmail Ağa Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından defnedildi.

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Hoca, bıçaklı saldırıda can verdi
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