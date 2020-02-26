Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > İslam'ın şartları nelerdir ve kaçtır? İşte İslam'ın şartları ve anlamları

İslam'ın şartları nelerdir ve kaçtır? İşte İslam'ın şartları ve anlamları

İslam, Arapça kökenli bir kelimedir ve sözlükte boyun eğmek anlamına gelir. Gönülden ve içtenlik ile kimse tarafından zorlanmadan Allah’a itaat etmek, O’na teslim olmak, emir ve yasaklarına kayıtsız şartsız boyun eğmek demektir. İslam’ın bazı temel şartları vardır. Büyük, küçük ve yaş fark etmeksizin İslam’ın şartları bilinmesi ve bu şartları  yerine getirilmesi gerekir. Müslüman bir kişinin muhakkak bilmesi gereken İslam’ın şartları nelerdir ve kaç tanedir?

Giriş Tarihi: 26.2.2020 16:07 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 16:07 ABONE OL
İslam'ın şartları nelerdir ve kaçtır? İşte İslam'ın şartları ve anlamları

İslam; itaat etmek, teslim olmak ve boyun eğmek anlamını taşır. Müslüman bir kişinin Allah'a itaat etmek, O'na teslim olmak, emir ve yasaklarına boyun eğmesi gerekmektedir. İslam'ın şartları 5 temel üzerine kurulmuştur. İslam'ın şartları madde madde anlamları ile birlikte okuyabilmek için doğru adrestesiniz. İşte, Müslüman alemi için olmazsa olmaz olan ve mutlaka uygulanması gereken İslam'ın şartları!

İslam'ın Şartları Nelerdir?

1 - Kelime-i Şehadet getirmek

Kelime-i Şehadet getirmek İslam'ın ilk şartıdır. Kelime-i Şehadet: "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü" demektir. "Sahitlik ederim ki Allah'tan baska ilâh yoktur ve yine sahitlik ederim ki Muhammed O'nun kulu ve rasûlüdür'' anlamına gelir.

2 - Namaz kılmak

Namaz kılmak İslam'ın ikinci şartıdır. Müslüman alemi için en önemli ibadetler arasında yer alır. İslam dinine göre, Müslümanların sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere günde beş kez ve bayramlarda, kurallarını yerine getirerek yapmaları buyurulan ibadet. 5 vakit namaz Müslüman alemi için farz olarak buyrulmuştur.

3 - Oruç tutmak

İslamın üçüncü şartıdır. Ramazan ayında, bir ay oruç tutmak farzdır.

4- Zekat vermek

Sahip olunan malın ve paranın kırkta birini sadaka olarak dağıtmak.

5 - Hacca gitmek

(Müslümanlar için) hac zamanı hac amacıyla Mekke'ye giderek Kâbe'yi ziyaret ve tavaf etmek

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İslam'ın şartları nelerdir ve kaçtır? İşte İslam'ın şartları ve anlamları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN