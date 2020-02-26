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Kaçak elektrik avcısı köpekler

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Giriş Tarihi: 26.2.2020 ABONE OL
Kaçak elektrik avcısı köpekler
Boğaziçi Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) elektrik arızalarını noktasal olarak tespit etmek için özel eğitimli dedektör köpekler kullanmaya başladı. Hollanda ve Belçika'da uygulanan yöntemi Türkiye'ye ilk getiren şirket, yaklaşık 12 hafta boyunca özel eğitim alan 1 Jack Russell, 2 Alman çoban köpeğini arızaları tespit ekmek için 3 aydır kullanıyor. BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, "Üç dedektör köpek, alçak gerilim arızalarının yaklaşık yüzde 80'ini noktasal olarak tespit ediyor. Narkotik, arama kurtarma, patlayıcı, mayın arama gibi alanlarda olduğu gibi biz de arızanın tespiti için eğitimli köpeklerden destek alıyoruz. Proje kapsamında bir süre sonra köpeklerin sayısını artırmak da gündeme gelebilir" dedi.
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Kaçak elektrik avcısı köpekler
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