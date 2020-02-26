Meteoroloji’den son dakika sağanak, kar yağışı ve hava durumu uyarısı! Kar tekrardan batıya geliyor…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak paylaştı. Şubat ayının son günlerine geldiğimiz şu günlerde yurdun doğu kesimlerinde kar yağışı batı kesimlerinde ise kuru soğuklar ve sağanak yağışlar etkisini göstermeye devam ediyor. Hal böyle olunca sabah saatlerinde evden çıkacak olan vatandaşlar 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Konuyla ilgili MGM, 5 günlük hava durumu raporunu yayınlarken, Batı bölgelerimize tekrardan kar yağışının etkili olacağını belirtti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği, yarın (Perşembe) ilk saatlerden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

METEOROLOJİ UYARDI! KAR YENİDEN BATI'YA GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı 5 günlük hava durumu raporunda kar yağışlarının önümüzdeki günlerde yeniden Batı bölgelerimizde görüleceğini belirtti.

İşte MGM'nin 5 günlük hava durumu raporu haritası…