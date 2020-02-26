Müge Anlı'daki Sezai Harman cinayetinden son dakika haberi! Maskeler tek tek düşüyor... Sezai Harman nasıl zehirlendi?

Müge Anlı canlı yayın programında çözülmeye çalışılan Sezai Harman cinayeti son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 64 yaşındaki Manisalı çiftçinin 2019 yılında zehirlenmiş bir halde evinde ölü bulunmuştu. Bunun üzerine kızı Canan Dağcı'nın Müge Anlı programına çıkması ve olayın çözülmesi için yardım istemesiyle birçok kişinin ifadelerine başvuruldu. Olayda ortaya çıkan detaylar tüm stüdyoyu şaşkına çevirirken iddiaların odağındaki isim Ayşe Hanım'ın öz kızı dahil olmak üzere herkes Sezai Harman'ı zehirleyen kişinin Ayşe Hanım olduğunu iddia etti. Aynı zamanda kendisinin başka bir adamla da ilişkisi olduğu yakınları tarafından söyleniyordu. İşte Müge Anlı'daki Sezai Harman cinayeti ile ilgili gelen son dakika haberi ve olayın tüm detayları…

SEZAİ HARMAN CİNAYETİNDE MASKELER TEK TEK DÜŞÜYOR!

Atv ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı 26 Şubat canlı yayın programında uzun süredir üzerinde durulan cinayet ile ilgili detaylar çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sene evinde zehirlenmiş halde bulunan Sezai Harman'ın katili araştırılmaya devam ederken izleyiciler dahil olmak üzere tüm Türkiye "Sezai Harman'ın katili kim?" sorusuna cevap arıyor.

İşte olayın perde arkası…