Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte 2020 Ramazan başlangıç tarihi!

Müslüman âlemi açısından büyük bir önem taşıyan Ramazan ayı ne zaman başlıyor sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri resmi sitesi üzerinden yayınladığı dini günler takviminde 2020 Ramazan başlangıcı tarihi de duyurulmuştu. On bir ayın sultanı olarak bilinen bu mübarek ayda ibadetlerini gerçekleştirmek için geri sayıma başlayan birçok kişi ise internet üzerinden "İlk oruç ne zaman tutulacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2020 Diyanet takvimi ile Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman, hangi tarihte tutulacak? İşte Ramazan başlangıç tarihi!

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR? İLK ORUÇ HANGİ TARİHTE TUTULACAK?

Her sene olduğu gibi bu sene de Diyanet tarafından yayınlanan takvim ile belli olan dini öneme sahip bu günler için gün içerisinde binlerce vatandaş araştırmalarını sürdürüyor. Haberimizin devamından "Ramazan 2020 ne zaman başlıyor?" sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz...