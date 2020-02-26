Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? 2020 Mübarek Regaib Kandil tarihi ne zaman? Diyanet ile Kandil tarihleri

ne zaman idrak edilecek? 2020 Mübarek Regaib Kandil tarihi ne zaman? ile Kandil tarihleri

Müslüman âleminin her yıl sevinç ve huzurla karşıladığı bir önemli gün daha geldi, çattı. İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı dini günler takviminde kandil tarihleri listesi ile 2020 tarihi de belli olmuştu. Bu önemli gecenin feyzinden yararlanmak için sabırsızlıkla bekleyen vatandaşlar ‘’Regaip Kandili ne zaman’’ sorusunun cevabını merak ediyor. Camilerin dolup taşacağı ellerin semaya yükseleceği önemli gecenin tarihine bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, Regaib Kandil tarihi ne zaman ve hangi güne denk geliyor? İşte Regaip Kandili ne zaman sorusunun yanıtı!

Giriş Tarihi: 26.2.2020 11:56 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 11:56 ABONE OL
Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? 2020 Mübarek Regaib Kandil tarihi ne zaman? Diyanet ile Kandil tarihleri

İslam âleminin heyecanla beklediği bir mübarek güne daha sayılı günler kaldı. Milyonlarca kişinin her yıl büyük sevinç ile karşıladığı , bu yıl da dua ve ibadetler ile geçirilecek. Türkiye'nin 81 ilinde de camiler dolup taşacak ve eller semaya yükselecek. Bu gecenin feyzinden yararlanmak için sabırsızlıkla bekleyen vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren ''Regaip Kandili ne zaman'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 'in resmi internet sitesinden yayınlanan kandil günleri takvimi ile bu soru cevabını bulmuştu. Peki, ne zaman ve hangi gün? İşte Regaip Kandili ne zaman sorusunun cevabı!

DİYANET İLE 2020 KANDİL TARİHLERİ

Diyanet İşleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yayımladığı 2020 dini günler takvimini bu başlık altından da görüntüleyebilirsiniz. Bu takvim ile kandil tarihlerini öğrenebilirsiniz.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN KUTLANACAK?

Dua ve ibadetler ile geçirilecek bir mübarek geceye daha sayılı saatler kala bu sorunun yanıtı en çok araştırılan konuların başında yer alarak trend listesinde de ilk sıraya tırmandı.

İşte 2020 Kandil tarihleri;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? 2020 Mübarek Regaib Kandil tarihi ne zaman? Diyanet ile Kandil tarihleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN