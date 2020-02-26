Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? 2020 Mübarek Regaib Kandil tarihi ne zaman? Diyanet ile Kandil tarihleri

İslam âleminin heyecanla beklediği bir mübarek güne daha sayılı günler kaldı. Milyonlarca kişinin her yıl büyük sevinç ile karşıladığı Regaip Kandili, bu yıl da dua ve ibadetler ile geçirilecek. Türkiye'nin 81 ilinde de camiler dolup taşacak ve eller semaya yükselecek. Bu gecenin feyzinden yararlanmak için sabırsızlıkla bekleyen vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren ''Regaip Kandili ne zaman'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Diyanet'in resmi internet sitesinden yayınlanan kandil günleri takvimi ile bu soru cevabını bulmuştu. Peki, Regaib Kandili ne zaman ve hangi gün? İşte Regaip Kandili ne zaman sorusunun cevabı!

DİYANET İLE 2020 KANDİL TARİHLERİ

Diyanet İşleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yayımladığı 2020 dini günler takvimini bu başlık altından da görüntüleyebilirsiniz. Bu takvim ile kandil tarihlerini öğrenebilirsiniz.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN KUTLANACAK?

Dua ve ibadetler ile geçirilecek bir mübarek geceye daha sayılı saatler kala bu sorunun yanıtı en çok araştırılan konuların başında yer alarak trend listesinde de ilk sıraya tırmandı.

İşte 2020 Kandil tarihleri;