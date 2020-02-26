Mübarek Regaip Kandili ne zaman kutlanacak? 2020 Diyanet ile Regaib Kandili tarihi ne zaman? Kandil tarihleri

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği bir mübarek gün daha geldi, çattı. Üç ayların başlamasının ardından bu yılın ilk kandili için de geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan kandil tarihleri listesi ile 2020 Regaip Kandili tarihi de daha önce belli olmuştu. ''Regaip Kandili ne zaman'' sorusunun cevabı sabah saatlerinden itibaren en çok araştırılan konuların başında yerini aldı. Peki, Diyanet ile Regaib Kandili ne zaman ve hangi gün idrak edilecek? İşte 2020 Regaip Kandili tarihi!

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN VE HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinden kandil günleri ve tüm dini günler takvimini daha önce yayınlamıştı. Bu takvim ile Regaip Kandili tarihi de belli oldu.

İşte detaylar;