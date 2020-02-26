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Mübarek ne zaman kutlanacak? 2020 ile Regaib Kandili tarihi ne zaman? Kandil tarihleri

Müslüman âlemi çok değer verdiği üç aylara bugün kavuştu. Üç aylar başlangıcı ile birlikte 2020 tarihi merak konusu oldu. İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden yayınlanan kandil tarihleri ile dini günler listesine bu başlık altından da ulaşabilirsiniz. Camilerin dolup taşacağı ve ellerin semaya yükseleceği bu önemli geceyi sabırsızlıkla bekleyen birçok vatandaş ‘’Regaip Kandili ne zaman’’ sorusunun cevabını araştırıyor. Diyanet’in dini günler takvimine göre Regaip Kandili ne zaman ve hangi güne denk geliyor? İşte Regaib Kandili tarihi ne zaman sorusunun cevabı!

Giriş Tarihi: 26.2.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 10:15 ABONE OL
Mübarek Regaip Kandili ne zaman kutlanacak? 2020 Diyanet ile Regaib Kandili tarihi ne zaman? Kandil tarihleri

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği bir mübarek gün daha geldi, çattı. Üç ayların başlamasının ardından bu yılın ilk kandili için de geri sayım başladı. İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan kandil tarihleri listesi ile 2020 tarihi de daha önce belli olmuştu. ''Regaip Kandili ne zaman'' sorusunun cevabı sabah saatlerinden itibaren en çok araştırılan konuların başında yerini aldı. Peki, Diyanet ile Regaib Kandili ne zaman ve hangi gün idrak edilecek? İşte 2020 Regaip Kandili tarihi!

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN VE HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinden kandil günleri ve tüm dini günler takvimini daha önce yayınlamıştı. Bu takvim ile Regaip Kandili tarihi de belli oldu.

İşte detaylar;

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Mübarek Regaip Kandili ne zaman kutlanacak? 2020 Diyanet ile Regaib Kandili tarihi ne zaman? Kandil tarihleri
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