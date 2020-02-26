Regaip Kandili'nde salavat getirmenin fazileti nedir? Salavat nasıl getirilir, anlamı nedir?

İslam aleminin merakla beklediği Regaip Kandili 27 Şubat Perşembe akşamı idrak edilecek. Müslümanlar bu önemli günde camilere gidecek, dualar edecek, salavat getirecek ve ibadetlerini yerine getirecek olmanın huzurunu yaşayacaklar. Bu önemli günde salavat getirmenin fazileti de oldukça büyüktür. Hal böyle olunca vatandaşlar internet üzerinden "Regaip Kandili'nde salavat getirmenin fazileti nedir?" ya da "Salavat nasıl getirilir?" gibi araştırmalar yapmaya başladılar. Buna göre; salavat nedir, nasıl getirilir? Regaip Kandili'nde salavat getirmenin faziletlerine haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

SALAVAT NEDİR, NASIL GETİRİLİR?

Regaip Kandili 27 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Bu önemli günde vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecek olmanın huzurunu yaşıyor. Bu ibadetlerden biri de salavat getirmek olacak. Buna göre; Regaip Kandili'nde salavat getirmenin fazileti nelerdir?

İşte bilgiler!