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Sahur imsak vakti saat kaçta? 27 Şubat , , İzmit ve il il imsak vakitleri

2020 senesinin ilk kandili olan regaip kandili bu akşam idrak edilecek. Regaip kandilinin gündüzünde ise oruç tutmanın fazileti oldukça yüksek. Regaip kandili orucun tutacak olan vatandaşlar 27 Şubat 2020 iftar ve sahur vakitlerini araştırıyor. Peki bugün sabah ezanı kaçta okunuyor, imsak ve iftar saatleri illerimize göre kaçta? İşte regaip kandili ezan vakitleri imsak ve iftar saatleri...

Giriş Tarihi: 27.2.2020 01:54 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 01:54 ABONE OL
Sahur imsak vakti saat kaçta? 27 Şubat İstanbul, Ankara, İzmit ve il il imsak vakitleri

Mübarek regaip kandilinde yapılacak ibadetler arasında oruç tutmak da yer alıyor. Regaip kandili vesilesiyle bu günü oruçlu geçirecek olan vatandaşlar sahur ve iftar saatleri araştırması yapıyorlar. Peki 27 Şubat 2020 tarihli imsak ve akşam namazı saatleri kaç, ve ezan saat kaçta okunuyor? Haberimizde, illerimize göre sahur ve iftar vakitlerine ulaşabilir, namaz saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. İşte, il il, 27 Şubat Perşembe namaz ve ezan vakitleri...

27 ŞUBAT NAMAZ VAKİTLERİ - İFTAR VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2020 Şubat il il "İftar ve Sahur saatleri" belli oldu. Mübarek Regaip kandili dolayısıyla oruç tutan Müslümanlar, bugün iftar saat kaçta? ve iftar ne zaman? sorularının yanıtlarını arıyorlar. Haberimizde, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerimiz başta olmak üzere tüm illerin 2020 iftar saatlerine ulaşabilirsiniz.

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Sahur imsak vakti saat kaçta? 27 Şubat İstanbul, Ankara, İzmit ve il il imsak vakitleri
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