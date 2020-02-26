Şans Topu saat kaçta açıklanacak? MPİ ile Milli Piyango Şans Topu 26 Şubat sorgulama ekranı

Şans oyunu severler tarafından en çok tercih edilen oyunlar arasında yer alan Şans Topu çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilecek. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta 5+1 bilen bir kişi olmuş ve 1.922.183,85 TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki, Şans Topu çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? Peki, Şans Topu çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? 26 Şubat Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

ŞANS TOPU SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MPİ MİLLİ PİYANGO ŞANS TOPU SORGULAMA EKRANI

Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günü olduğu gibi bu hafta da MPİ tarafından noter huzurunda 21.15'de gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklandıktan sonra bilet sorgulama işlemini aşağıdan yapabilirsiniz…

Şans Topu çekilişinde 5 bilen 22 kişi 3.877,60 TL, 4+1 bilen 231 kişi, 492,60 TL, 4 bilen 2.976 kişi 47,80 TL, 3+1 bilen 5.776 kişi 29,55 TL 3 bilen 82.155 kişi 4,50 TL, 2+1 bilen 54.693 kişi 6,90 TL ve son olarak 1+1 bilen 187.423 kişi 3,75 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.