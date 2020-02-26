Son dakika: Adana'daki dehşet anları kameralara böyle yansıdı
Adana'da 21 Şubat'ta otogarda meydan gelen çatışma anları kameralara böyle yansıdı. Getirdiği fazla bağajlardan para istenilmesi üzerine başlıyan tartışmada silahlar çekildi. Van'a gitmek isteyen Burhan İ. (36) tartışma sonrası yakınlarını arayıp Adana otogarına gelmelerini istedi. Olay yerine gelen akrabaları Murat İ. (29), Özgür Ege T. (29), Vedat İ. (31) ve Volkan B. (20) otobüs firması çalışanları ile tartışmaya başladı. Tartışma silahlı kavya dönüştü. 3 kişinin yaralandığı olayda soruşturma başlatıldı.
Giriş Tarihi: 26.2.2020 12:48Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 12:51ABONE OL