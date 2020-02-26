Son dakika: Gaziantep'te tüyler ürperten olay! Eşi tarafından başından vurulan kadın gözlerini kaybetti...

Son dakika haberine göre tüyler ürperten olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşandı. 21 yaşındaki Dilek Y., eşiyle tartışınca evini terk edip babasının evine yerleşti... Kayınpederinin evine, eşiyle konuşmak için giden Behzat Y., burada bir kez daha eşi ve ailesiyle kavga etti. Sigara içme bahanesiyle dışarı çıkan Behzat Y., daha sonra odaya elinde tüfekle girerek "Ya benimsin ya kara toprağın" diyerek rastgele ateş açtı. Başından vurulan genç kadın bir gözünü kaybetti, diğer gözü de yüzde 5 oranında görüyor.