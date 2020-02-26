Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Gaziantep'te tüyler ürperten olay! Eşi tarafından başından vurulan kadın gözlerini kaybetti...

Son dakika: 'te tüyler ürperten olay! Eşi tarafından başından vurulan kadın gözlerini kaybetti...

'te yaşanan olay kan dondurdu! Aralarındaki tartışma sonrası eşi tarafından terk edilen gözü dönmüş koca, barışmak için gittiği kayınpederinin evinde 10 aylık eşini pompalı tüfekle başından vurdu! 21 yaşındaki talihsiz kadın, uğradığı silahlı saldırı sonrası sağ gözünü kaybetti, sol gözü de sadece yüzde 5 oranında görüyor. Son dakika haberine göre genç kadın, yaşadığı kabusu gazetecilere anlattı. Dilek Y., "Kocam uyuşturucu kullanıyordu ve beni de teşvik ediyordu. Ayrılmak istedim, ailem beni evden aldı. Konuşmak için geldiğinde sigara içmeye çıkıp, içeri tüfekle girdi ve hunharca ateş açtı. Kafama sıktı. Sağ gözümü kaybettim. Allah ona gün yüzü göstermesin" dedi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.2.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 13:29 ABONE OL
Son dakika: Gaziantep'te tüyler ürperten olay! Eşi tarafından başından vurulan kadın gözlerini kaybetti...

Son dakika haberine göre tüyler ürperten olay 'in Şahinbey ilçesinde yaşandı. 21 yaşındaki Dilek Y., eşiyle tartışınca evini terk edip babasının evine yerleşti... Kayınpederinin evine, eşiyle konuşmak için giden Behzat Y., burada bir kez daha eşi ve ailesiyle kavga etti. Sigara içme bahanesiyle dışarı çıkan Behzat Y., daha sonra odaya elinde tüfekle girerek "Ya benimsin ya kara toprağın" diyerek rastgele ateş açtı. Başından vurulan genç kadın bir gözünü kaybetti, diğer gözü de yüzde 5 oranında görüyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Gaziantep'te tüyler ürperten olay! Eşi tarafından başından vurulan kadın gözlerini kaybetti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN