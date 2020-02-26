SON DAKİKA! Atakan Kayalar ile ilgili skandal paylaşımların ardından flaş karar! Atakan Kayalar'a söylediği sözlerin ardından...

Bir kitapçıda ortaya çıkan videosu ile Türkiye'nin gündemine oturan Atakan Kayalar ile ilgili skandal paylaşımlarda bulunan Erkan Naldemirci hakkında son dakika haberi geldi.

ÇOCUK İSTİSMARINI SAVUNDU, ATAKAN'I HEDEF GÖSTERDİ

Özyeğin Üniversitesi'nde ulaşım destek elemanı olarak çalışan Erkan Naldemirci, Facebook üzerinden Atakan Kayalar hakkında söylediği sözlerden sonra üniversitedeki işinden atıldı. Çocuk istismarını savunan Erkan Naldemirci, sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.

Konuyla ilgili Özyeğin Üniversitesi'nden açıklama gelirken, Erkan Naldemirci'nin o paylaşımları mide bulandırdı...