Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > SON DAKİKA! Atakan Kayalar ile ilgili skandal paylaşımların ardından flaş karar! Atakan Kayalar'a söylediği sözlerin ardından...

! ile ilgili skandal paylaşımların ardından flaş karar! Atakan Kayalar'a söylediği sözlerin ardından...

Son birkaç haftadır Türkiye’nin gündeminde olan ile ilgili haberi geldi. Özyeğin Üniversitesi ulaştırma görevlisi Erkan Naldemirci sosyal medya hesabından yaptığı skandal paylaşımda Atakan’nın aleyhinde mide bulandıran ifadeler kullanarak çocuk istismarını savundu. Erkan Naldemirci tarafından yapılan bu paylaşımlarından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Tepkiler üzerine üniversite yönetimi harekete geçti ve Özyeğin Üniversitesi’nden konuyla ilgili açıklama geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 26.2.2020 07:51 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 07:51 ABONE OL
SON DAKİKA! Atakan Kayalar ile ilgili skandal paylaşımların ardından flaş karar! Atakan Kayalar'a söylediği sözlerin ardından...

Bir kitapçıda ortaya çıkan videosu ile Türkiye'nin gündemine oturan ile ilgili skandal paylaşımlarda bulunan Erkan Naldemirci hakkında haberi geldi.

ÇOCUK İSTİSMARINI SAVUNDU, ATAKAN'I HEDEF GÖSTERDİ

Özyeğin Üniversitesi'nde ulaşım destek elemanı olarak çalışan Erkan Naldemirci, Facebook üzerinden Atakan Kayalar hakkında söylediği sözlerden sonra üniversitedeki işinden atıldı. Çocuk istismarını savunan Erkan Naldemirci, sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.

Konuyla ilgili Özyeğin Üniversitesi'nden açıklama gelirken, Erkan Naldemirci'nin o paylaşımları mide bulandırdı...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Atakan Kayalar ile ilgili skandal paylaşımların ardından flaş karar! Atakan Kayalar'a söylediği sözlerin ardından...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN