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Son Dakika Haberi: Balık tutmaya giden baba oğul kayboldu! Oğlu için girdiği suya o da kapıldı...

'tan son dakika haberi geldi. Yaşanan esrarengiz olay ile ilgili, güvenlik güçleri olayın şahitlerinden alınan bilgilere göre, 10 yaşındaki Beşar ve babası 'nın kenarında balık tutmak için evden çıktı. Babası balık tutarken, küçük oğlu bir anda suya düştü. Dengesini kaybettikten sonra Aksu Çayı'na düşen çocuğunu kurtarmak isteyen baba da suya atladı. Ancak ne oğlunu kurtarabildi, ne de kendisi sudan çıkabildi. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 27.2.2020 00:48 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 00:51 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Balık tutmaya giden baba oğul kayboldu! Oğlu için girdiği suya o da kapıldı...

'tan dehşet verici bir son dakika haberi geldi. yPazarcık ilçesinde Suriyeli Beşar Şireki (10), babası ile Aksu Çayı'nda balık tutarken dengesini kaybedip suya düştü. Bunu gören Necip Şireki (41) oğlunun peşinden suya atladı. Yakınlarını yasa boğan olay o andda başladı. Baba ve oğul, suda sürüklenmeye başladıktan sonra bir daha görülmedi. Gözden kaybolan baba ile oğlunu arama çalışmaları sürüyor.

KORKUNÇ OLAY ÇAY KENARINDA YAŞANDI

Olay, akşam saatlerinde Narlı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Necip Şireki oğlu Beşar ile Aksu Çayı'na balık tutmaya gitti. Bir süre sonra Beşar Şireki dengesini kaybederek suya düştü. Oğlunun suda çırpındığını gören baba Necip Şireki de Beşar'ı kurtarmak için hemen suya atladı ancak ikisi de gözden kayboldu.

İşte olayın detayları ve o gün yaşananlar...

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Son Dakika Haberi: Balık tutmaya giden baba oğul kayboldu! Oğlu için girdiği suya o da kapıldı...
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