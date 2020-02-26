Son Dakika Haberi: Genel Af Yasası ve İkinci Yargı Paketi son durum! Af yasası, Ceza İnfaz İndirimi ve İkinci Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

Af yasası ve ceza indirimi ile ilgili son dakika haberleri yakından takip edilirken, 'İkinci Yargı Paketi' ne zaman çıkacak? sorusu da mahkum ve yakınları tarafından merak edilen konular arasında kendine yer buluyor. Hatırlanacağı üzere daha önce Birinci Yargı Paketi Meclis'ten geçmiş ve 39 maddeden oluşan yasa Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise, infaz düzenlemesi ile ilgili Başkan Erdoğan'a bir sunum hazırlamış ve Erdoğan'dan kesin bir dille, 6 madde için herhangi bir indirim olmaması gerektiğini belirtmişti. Son olarak edinilen bilgiye göre, evde ve hafta sonu infaza yenileri eklenecek. Mahkûmlar hafta sonu ve gece hapiste, hafta içi ve gündüz işinde olacak. Yaşlı mahkûmlar cezalarını evde tamamlayacak. Peki, af yasası Meclis'e ne zaman sunulacak, ceza infaz indirimi kimleri ve hangi suçları kapsayacak? İşte, son dakika haberinin detayları...

GENEL AF YASASI VE İKİNCİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cezaevlerindeki doluluğu azaltmak için hazırlanan infaz indirimi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yeni bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda, 6 suç dışındaki suçlarla ilgili cezalarda indirime gidilmesinin yanı sıra, alternatif infaz yöntemleri üzerinde duruldu. Peki, af yasası ne zaman çıkacak, ceza indirimi kimleri kapsayacak?

İNFAZ DÜZENLEMESİ DETAYLARI BELLİ OLUYOR!

Yakın zamanda Meclis'e gelmesi beklenen infaz düzenlemesi ile ilgili ayrıntılar netleşiyor.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları;